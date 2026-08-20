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Fútbol catalán

Pujol cambia el Nàstic por el Villarreal

El filial groguet se hace con una de las perlas más prometedoras de la cantera tarraconense

La dirección deportiva busca ahora un central sub-23 con proyección o un veterano de rendimiento inmediato

Enric Pujol

Enric Pujol / @NASTICTARRAGONA

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El central de Gandesa, Enric Pujol, dejará de vestir la camiseta del Gimnàstic y su destino final será el Villarreal B, según ha podido avanzar el Diari de Tarragona.

La operación se ha cerrado mediante un traspaso directo entre ambos clubes de la categoría. El filial groguet se hace con una de las perlas más prometedoras de la cantera tarraconense. Curiosamente, ambos equipos competirán este año en el mismo grupo de la exigente Primera RFEF.

Los motivos del adiós definitivo responden estrictamente a una encrucijada puramente contractual y económica. El zaguero tenía vinculación firmada con la entidad de Tarragona hasta junio de 2027. Sin embargo, el jugador rechazó sistemáticamente todas las ofertas de renovación presentadas por la directiva. Ante la negativa a prolongar el contrato, el club ha preferido hacer caja este verano. Evitan así el peor escenario posible: perderlo gratis como agente libre el próximo año.

A sus 20 años, Pujol ya era un pilar sólido en los esquemas del primer equipo. Debutó con Luis César y fue una pieza clave en el último play-off de ascenso. Ahora buscará dar el salto definitivo en la factoría de talento de la cantera castellonense.

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La dirección deportiva debate ahora mismo entre dos perfiles muy claros para relevar al jugador. No se descarta firmar un central sub-23 con proyección o un veterano de rendimiento inmediato.

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