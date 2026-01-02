Una prueba de Primera para el Sabadell

El Centro de Deportes Sabadell afronta este sábado en Alicante una de esas citas que sirven para medir la verdadera dimensión de un proyecto. El duelo ante el Hércules, en un Rico Pérez que empuja y exige, llega cargado de condicionantes deportivos y emocionales. No es un partido más: dependiendo de lo que haga el Atlético Madrileño, el Sabadell puede incluso asaltar el liderato en el último compromiso del año, una posibilidad impensable meses atrás y que explica el momento que atraviesa el conjunto arlequinado.

La semana ha sido distinta. El parón competitivo permitió al equipo desconectar, cargar baterías y volver al trabajo con la mente limpia. Y el regreso no pudo ser más simbólico. La Nova Creu Alta abrió sus puertas para el último entrenamiento de 2025 y más de medio millar de aficionados, muchos de ellos niños, acompañaron a los jugadores desde el primer minuto. Aplausos, cánticos y cercanía en una sesión que confirmó algo más profundo: la conexión entre equipo y afición vuelve a ser real.

Rubén Martínez, uno de los pesos pesados del vestuario y ahora capitán del capitán, puso voz a ese sentimiento colectivo. «Nos ha ido bien descansar para cargar pilas. El equipo ha sido muy profesional, hemos vuelto con energía y con un plan claro para no perder el ritmo», explicó el jugador, que asume su rol con naturalidad. «Intento ayudar a todos y ser un referente desde el trabajo diario», añadió, en una plantilla que ha encontrado en el compromiso y la constancia su mayor fortaleza.

El cuerpo técnico también ha medido los tiempos. Ferran Costa diseñó sesiones exigentes desde el primer día, consciente de que el calendario no concede treguas y de que el Sabadell necesita mantener el nivel competitivo para seguir creciendo.

En la previa, Ferran Costa dejó claro el respeto al rival y al entorno, pero también la convicción en la identidad propia. «Nos espera un partido de máxima dificultad en una de las grandes plazas de la categoría. El Hércules es un proyecto muy potente, con grandes jugadores y una afición que empuja», admitió el técnico. Pero acto seguido marcó territorio: «Nosotros no somos un equipo que vaya a adaptarse. Tenemos personalidad, una hoja de ruta clara y hambre. Iremos a hacer un gran partido».

El entrenador arlequinado también tuvo palabras de reconocimiento para Sergio Cortés, figura clave en el camino reciente del club. «Es un futbolista fundamental para que el Sabadell esté en Primera RFEF. Fue un orgullo compartir camino con él», subrayó, en un gesto que refleja el clima interno del vestuario.