Otra prueba en la Nova Creu Alta

El Centre d’Esports Sabadell cerró ayer su última sesión en el Olimpia con la mente puesta en el duelo de este viernes (19h) en la Nova Creu Alta ante el SD Tarazona, un encuentro que el equipo de Ferran Costa afronta con la ambición de prolongar su condición de invicto y dar un nuevo paso al frente en el Grupo II de Primera Federación.

Diez jornadas después, los arlequinados siguen sin conocer la derrota: 3 victorias y 7 empates que los sitúan cuartos en la clasificación, a solo cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid B. Un registro que refleja la solidez del bloque, aunque también deja margen de mejora en el apartado ofensivo.

"El hacer goles es un reto que tenemos como equipo pero no una obsesión. El equilibrio es muy importante y lo estamos entendiendo bien. No convertir tantas ocasiones no nos preocupa, porque el equipo genera y compite. Lo importante es el partido de mañana. Quiero que le afrontemos de la mejor manera e ir a por los tres puntos. El resto de cosas no me interesan”, aseguró Ferran Costa, que destacó la importancia del bloque y la implicación del vestuario: “Ruben Martínez y Sergio Cortés son pilares estructurales. Más allá de los minutos que sumen, su liderazgo es vital para el grupo.”

El rival, el SD Tarazona, llega con dos puntos menos y con un perfil combativo, sólido y difícil de batir, aunque sufre en el aspecto realizador: solo seis goles a favor en diez partidos. “Es un equipo que no necesita mucho para hacer daño —advirtió Costa—. Dominan el balón parado y saben mantenerse dentro de los partidos hasta el final.”

Por su parte, Sergi Cortés, uno de los capitanes del Sabadell, confía en que el trabajo diario se refleje pronto en resultados aún más contundentes: “Estaría preocupado si el equipo no generara ocasiones. Pero estamos creando, y eso significa que el gol acabará llegando. Tenemos un reto importante y sabemos que el Tarazona es un rival muy sólido.”

El encuentro, además, supone un test de madurez para un Sabadell que ha demostrado ser el equipo más competitivo del país, manteniendo su invicto cuando todos los demás —en Primera, Segunda o Primera RFEF— ya han caído al menos una vez.

En un campeonato tan exigente como el actual, donde la igualdad es máxima, el Sabadell de Ferran Costa ha encontrado en la solidez, la unión y la constancia sus mejores armas para mirar al futuro con ambición y mantener vivo un récord que, a estas alturas, ya es histórico.