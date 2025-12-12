Prueba de altura en Murcia

El Sabadell se mide en un duelo de envergadura a un Real Murcia lanzado y respaldado por más de 13.000 aficionados de media. Un escenario imponente que, sin embargo, no altera la hoja de ruta de Ferran Costa. El técnico arlequinado asume el reto sin complejos y remarca que la fuerza del equipo reside, por encima de todo, en la identidad colectiva. Costa ha descartado para el partido a Kaiser, una baja significativa en un duelo de alto voltaje.

“El partido debemos afrontarlo desde la colectividad. Es lo que nos debe proteger y lo que debe acercarnos a ganar”, afirmó el entrenador, satisfecho con el nivel competitivo de una plantilla que considera “muy constante” y “con mucha confianza”. Costa destacó también la magnitud del rival: “Es un gran escenario, un club con grandísimas aspiraciones. Iremos allí a jugar nuestro fútbol y a mirarlos a los ojos”.

El encuentro llega en plena efervescencia del mercado invernal. El técnico no rehúye la cuestión y reconoce que el club deberá moverse: “Todas las plantillas son mejorables. Tenemos un director deportivo extraordinario, que ha tomado decisiones difíciles pero acertadas. El mercado puede ayudarnos a compensar posiciones estratégicas”. El Sabadell, recuerda, es hoy un proyecto más atractivo que en verano, algo que condicionará las oportunidades.

Las licencias senior, sin embargo, suponen un rompecabezas para cualquier incorporación. El club tiene ocupadas las 18 fichas, con jugadores veteranos y de peso como Rubén Martínez, Sergio Cortés o José Ortega con escasos minutos en liga. Distinto es el escenario sub-23, donde existe más margen de actuación: entre los cinco jugadores con dorsal del primer equipo apenas suman 40 minutos en toda la temporada.

Mientras la rumorología se prepara para agitar las próximas semanas, el Sabadell mantiene el foco en lo inmediato: competir sin complejos en uno de los campos más exigentes de la categoría. Costa lo tiene claro. “Somos el Sabadell. Afrontamos otro reto más”.