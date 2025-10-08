Los clubes de fútbol del Maresme han hecho público un comunicado en el que "queremos expresar publicamente nuestra más firme condena y rechazo ante los gravísimos hechos ocurridos en un partido de fútbol base, donde un árbitro fue brutalmente agredido por un padre después del partido. La agresión, de violencia intolerable, comportó el ingreso hospitalario del árbitro y su baja laboral. Hechos como estos no tienen ninguna justificación posible y no pueden tener cabida en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol formativo, que debe ser un espacio de aprendizaje, convivencia y respeto.

Ante estos hechos, los clubs del Maresme nos mantenemos unidos y manifestamos:

1. Nos ponemos a disposición del Comité Técnico de Arbitros (CTA) del Maresme y le expresamos todo nuestro apoyo y respeto.

2.- Todos los clubs nos comprometemos a llevar a cabo el mismo acto de rechazo a la violencia. Antes de cada partido de liga disputado en la comarca durante el minuto 1 de juego, todos los jugadores y jugadoras se sentarán en el campo en señal de apoyo a los árbitros y de protesta contra cualquier tipo de agresión o intimidación. Explicaremos y covidaremos a los equipos visitantes de fuera de la comarca en adherise. En caso de no querer participar en este acta simbólico, lo entenderemos y por deferencia no se hará en ese partido.

3.- Este comunicado será compartir con todas las familias a través de los canales internos de los clubs y publicado en las redes sociales.

Además, animamos a que en el momento del gesto simbólico de apoyo al árbitro agredido se tomen fotografías para seguir dando visibilidad a través de las redes sociales, con mensajes como: "Proteger al árbitro es proteger el juego".

El fútbol y el deporte, en todas sus formas, deben ser espacios de respeto, educación, tolerancia y fair play. Los clubs del Maresme no vamos a permitir que la violencia y la intolerancia destruyan el verdadero espíritu del deporte.

Unidos por un deporte más respetuoso y seguro para todos.

Firmado por todos los clubs del Maresme.