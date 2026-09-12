Primera victoria de la 'era Leo Messi'

El Cornellà estrenó su casillero de victorias en esta temporada. Fue un triunfo que terminó siendo plácido, aunque el Cerdanyola opuso gran resistencia inicial.

El conjunto visitante llegó al Baix Llobregat dispuesto a vender muy cara su derrota. Sin embargo, la escuadra local no tardó nada en asestar el primer gran golpe del encuentro. En la primera acción ofensiva, un potente disparo desde la frontal de Pau López inauguró el marcador. El 1-0 supuso un duro mazazo para los vallesanos, que tuvieron que recomponer sus líneas. Poco después, Pau Salvans perdonó el segundo estrellando el balón en el lateral de la red. Lejos de bajar los brazos, el equipo visitante adelantó filas buscando la ansiada igualada. El guardameta Gianni salvó a los verdes a la media hora con una intervención providencial. Pero el Cerdanyola no falló en su segunda oportunidad clara y logró establecer el empate gracias a Farés. Con tablas en el luminoso y máxima tensión, ambos conjuntos enfilaron hacia los vestuarios.

Tras el receso, el banquillo local ajustó las piezas y el equipo salió con una marcha más. La presión alta surtió efecto y el dominio verde se hizo evidente sobre el terreno de juego. Marc Fernández devolvió la ventaja a los suyos con un tiro raso ajustado a la base del palo. Este nuevo tanto rompió por completo los esquemas de un Cerdanyola visiblemente tocado. El esfuerzo físico pasó factura al bando visitante y los espacios empezaron a aparecer. En una jugada de estrategia tras un saque de esquina llegó el golpe definitivo del partido. Toni Paredes estuvo muy atento para cazar un rechace del portero y empujar el balón a la red.

El 3-1 certificó la superioridad local en una segunda mitad donde todo fluyó con facilidad. Una victoria vital que llena de confianza a la plantilla para afrontar los próximos compromisos.

Cornellà: Gianni; Iván de la Peña (Dídac, 46’), Gonzalo, Guillem Castell (Yeray Izquierdo, 88’), Moha Ajani, Aliaga (Manel Lozano, 72’), Pau López, Marc Fernández (Héctor Tejada, 72’), Bruno Lorente, Pau Salvans y Toni Paredes (Marc Esteban, 62’).

Cerdanyola: Aljama; Ortega (Bermúdez, 75’), Guifre, Éric Ruiz, Javi López, Tito, Óscar Reche, Víctor Pitarque (Busta, 61’) (Rubén Navarro, 66’), Pol Ballesteros (Ignasi Varona, 61’), Farés y Adri Díaz (Ibai Reches, 61’).

Goles: 1-0 (2’): Pau López. 1-1 (37’): Farés. 2-1 (49’): Marc Fernández. 3-1 (61’): Toni Paredes.

Árbitro: Fonts Alabau. Amonestó a los locales Pau Salvans y Guillem Castell; y a los visitantes Víctor Pitarque y Ruibén Navarro.

Campo: Nou Municipal.