Primera final para Luis César

El Nàstic empieza una nueva etapa con Luis César Sampedro al frente para garantizar su presencia en la promoción de ascenso. Necesita tres puntos, que podría conseguir hoy en Segovia, lo que supondría un alivio de cara a la última jornada. Por tanto, una final para el debut del técnico gallego ante una Segoviana que, si no gana, podría consumar su descenso a Segunda RFEF.

Toda una papeleta para Luis César, aunque para eso ha venido: "Después de cinco entrenamientos y cuatro días, es pronto para sacar grandes conclusiones, pero ya he percibido el compromiso, la dedicación y las ganas de ganar de la plantilla. Son valores que ya tenían y que he podido comprobar desde el primer momento".

El nuevo técnico del Nàstic sabe de la exigencia que le espera: "Nos espera un partido de alto voltaje, con muchas pulsaciones. Estos ya no son partidos de octubre. En mayo no hay red: el que se cae, se cae".

No quiso dar pistas sobre la alineación, aunque sí adelantó que "confeccionaré el once con los jugadores que mejor se adapten a la identidad que quiero proponer y no solo pienso en los titulares, también en tener impacto desde el banquillo en el tramo final".

Al respecto, el Nàstic tendrá la baja de tres jugadores. Se trata de Ander Gorostidi y Migue Leal, que cumplen ciclo de tarjetas, y Jaume Jardí, quien sigue lesionado tras no participar ya ante el Lugo. Bajas que convierten en un rompecabezas el once titular. En cuanto al sistema, Luis César probó un 5-4-1 durante buena parte del entrenamiento del miércoles.