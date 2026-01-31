Primer partido del Europa sin Izan González

El Sevilla Atlético y el CE Europa se miden con la necesidad compartida de cambiar dinámicas. El filial sevillista afronta el encuentro con el objetivo de romper una sequía ofensiva que se alarga ya durante cuatro jornadas consecutivas sin ver portería, una racha que ha penalizado su progresión en la clasificación. El técnico local no podrá contar con Nico Guillén, baja confirmada para el compromiso.

El Europa, por su parte, llega tras encadenar cuatro empates consecutivos y con una asignatura pendiente lejos del Nou Sardenya, donde no gana desde el pasado 11 de octubre en Algeciras. El equipo de Aday Benítez busca dar un paso adelante a domicilio para consolidar su posición en la tabla.

En el capítulo de bajas, el conjunto escapulado ha confirmado la salida de Izan González, que rompe su cesión y se incorpora al Granada CF hasta final de temporada.

Aday Benítez apeló a la estabilidad competitiva en la previa: “El Sevilla seguro que ha mejorado y tiene jugadores que alternan con el primer equipo. Debemos hacer un partido estable, estar atentos y concentrados. Cuando atravesamos un mal momento, siempre salimos reforzados”.

Otro defensa al Nàstic

El Gimnàstic incorpora al defensa central a Pedro Alcalá Guirado (Mazarrón, Murcia, 19 de marzo de 1989) como nuevo fichaje del primer equipo. Después de 12 temporadas ininterrumpidas en 2ª División A, el murciano defenderá los intereses grana en la Primera Federación Versus e-Learning firmando un contrato por lo que resta de campaña.

Alcalá llega libre a Tarragona, después de competir en las últimas cuatro temporadas con el FC Cartagena en LaLiga Hypermotion. En su trayectoria destacan los 46 partidos en Primera División, vistiendo los colores del Girona FC y el Cádiz CF. Mientras cuenta con una amplia trayectoria en la categoría de plata, con más de 280 partidos oficiales disputados en diferentes clubes: Málaga CF, Real Unión, Real Murcia, UE Llagostera, FC Cartagena y Girona FC, con quienes logró el ascenso a la máxima categoría.

La nueva incorporación grana aportará carácter, calidad y jerarquía al esquema defensivo de Cristóbal Parralo. Entre sus cualidades cabe destacar el buen juego aéreo con 1.96 m de altura, la fortaleza en los duelos individuales y la capacidad de iniciar el juego con pelota controlada.