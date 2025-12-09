El primer fichaje de Jordi Alba en el CE L'Hospitalet

Ignasi Quer, una de las referencias ofensivas más destacadas de la UE Vic en las últimas temporadas, se convirtió en el primer movimiento relevante del nuevo proyecto de Jordi Alba al frente del CE L’Hospitalet. El delantero puso fin a una etapa de gran rendimiento en el conjunto osonense y se incorpora a un equipo con ambición creciente y la voluntad de reforzar su capacidad goleadora.

Su despedida llega tras un recorrido notable. Su último partido con el Vic se disputó el 23 de noviembre, curiosamente en el campo del que ya es su nuevo club. Una coincidencia que marca el punto de inflexión en su trayectoria, iniciando una nova etapa en un equipo que apuesta firmemente por su impacto ofensivo.

YA DEBUTÓ CON EL HOSPI

Quer ya disputó sus primeros minutos con la camiseta del Hospi. Lo hizo en la visita de los suyos al Peralada, que se saldó con derrota por 2-0, jugando 59' de partido.

El peso de Quer en el Vic ha sido evidente. En su primera temporada, el conjunto dirigido por Ramon Carrascal finalizó tercero en la Lliga Elit, una posición que permitió al club disputar la Copa del Rey. Quer participó tanto en la previa ante el Maó como en el histórico encuentro frente al Atlético de Madrid, duelos que consolidaron su importancia en el equipo. La campaña siguiente, el Vic dio un paso adelante proclamándose campeón de la Lliga Elit y logrando el ascenso a Tercera Federación, un éxito colectivo en el que el delantero desempeñó un papel clave.

En total, Ignasi Quer ha disputado 76 partidos con el primer equipo y ha marcado 28 goles, cifras que confirman su regularidad y su peso ofensivo. A estos números se suman los doce encuentros que ha jugado esta misma temporada, en la que seguía ejerciendo como referencia en ataque.

Este movimiento representa la nueva ambición de Jordi Alba tras abandonar el fútbol profesional con un título en el Inter Miami. "Es un proyecto muy bonito. Además, soy de L’Hospitalet. No hay cosa que me haga más ilusión. Es el momento oportuno para ya dejar el fútbol y estar en el día a día en L’Hospitalet. No hubiera podido hacerlo en otra ciudad", explicó el propio exjugador en una entrevista con SPORT.