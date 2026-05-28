Primer asalto para el Sabadell

El Sabadell afronta esta noche una cita trascendental en el Alfredo Di Stéfano frente al Real Madrid Castilla. El destino ha querido que el encuentro coincida con una efeméride grabada en letras de oro en el club arlequinado: hace quince años el Sabadell lograba su histórico ascenso a Segunda División en Ipurua.

Ese espíritu de superación guiará a un equipo que llega mentalizado, según explicó su técnico, Ferran Costa, en la rueda de prensa previa. “Ha sido una semana corta, pero la gente ha ido al trabajo y está mentalizada por lo que nos viene. Tenemos ganas de seguir compitiendo. No pensamos en otra cosa que hacer méritos para sumar minutos de competición”, apuntó el entrenador, destacando la entereza de una plantilla que no se arruga ante la exigencia del filial madridista, que contará con el centrocampista Thiago como refuerzo de lujo.

A pesar de la presión, el técnico confía ciegamente en el bloque: “El equipo lleva suficientes minutos y se ha metido lo suficiente a prueba como para tener una confianza de hierro en lo que hacemos”. El escenario y la entidad del rival imponen, pero Costa restó valor a los factores externos para centrarse en el juego: “Nosotros vamos minuto a minuto y planteamos los partidos para ganar. El factor campo no es algo determinante. El reto es lo suficientemente grande como para dar lo mejor de nosotros”.

El preparador arlequinado quiso ensalzar el papel de la masa social, clave para empujar al equipo en esta recta final: “Primero de todo, dar las gracias a la afición por el apoyo incondicional durante toda la temporada. Estoy orgulloso de que se hayan sentido identificados con este equipo. En esta comunión es donde está una de las fortalezas de este equipo”.

Castilla-Sabadell

21:00 h. Footballclub | DAZN España | Movistar Plus+

Árbitro: Olataz Rivera

Alfredo Di Stéfano