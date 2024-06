El presidente del Nàstic de Tarragona dimite tras la polémica

Josep Maria Andreu, presidente del Nàstic de Tarragona, ha anunciado su dimisión del equipo catalán. El máximo mandatario ha realizado una rueda de prensa esta misma tarde para hacerlo oficial ante la prensa.

El Nàstic sufrió un varapalo durísimo cayendo en el playoff de ascenso a Segunda División ante el Málaga, recibiendo un polémico arbitraje. En la mañana de este martes, el conjunto catalán ya había anunciado que acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje del Sr. Eder Mallo Fernández.

"El árbitro nos arruinó el partido"

"Mi gran ilusión era dejar al Nàstic en el fútbol profesional. Siento la impotencia y la injusticia de la que fuimos testigos el pasado fin de semana. Vivimos una situación completamente surrealista y que no merecía la gente del Nàstic. Hoy os comunico una decisión que ya tenía tomada y que ha sido muy meditada: dejo la presidencia del Nàstic de Tarragona", afirmó Josep Maria Andreu.

La decepción del Nàstic tras caer ante el Málaga / VALENTI ENRICH

"El sábado tuvimos un árbitro que nos arruinó el partido con una expulsión que no era. He hablado con árbitros en activo y retirados y todos me han dicho lo mismo. La semana pasada en campo del Málaga también cayeron muchos balones... El árbitro no puede abandonar el campo, nunca he visto algo así. Es totalmente surrealista. Tuvo una actitud totalmente chulesca", criticó en rueda de prensa.

"El árbitro no sufrió en ningún momento problemas de integridad, como he escuchado", advirtió Josep Maria Andreu. "Me hubiera gustado que el árbitro o el delegado federativo me dieran una explicación al terminar. La expulsión es completamente injusta. Saldrán cosas (sobre el proceso judicial iniciado). Hemos recibido muchas informaciones. Esta vez iremos hasta el final, caiga quien caiga".

"Era una decisión consensuada con mi familia, la decisión ya estaba tomada. Era el momento de dejarlo", explicó al ser preguntado por si un ascenso le hubiera hecho cambiar de opinión. "El Nàstic es un club potente en todos los niveles. Seguirá funcionando perfectamente. En las próximas semanas el consejo se reunirá y decidirá lo que tenga que decidir. Sabemos lo que tenemos que hacer".

El ya expresidente del conjunto catalán ha querido mostrar su agradecimiento a todas las instituciones, medios y miembros del Nàstic de Tarragona durante su etapa al frente del club. "Ha sido un honor y un orgullo presidir este club, que quiero y siempre querré. Siempre estaré al servicio del club, pero ahora desde otro sitio. Visca el Nàstic y visca Tarragona", concluyó Josep Maria Andreu.