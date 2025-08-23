Suscripción

Presentación en la Nova Creu Alta

El equipo arlequinado juega hoy ante la UD Ibiza con todos sus nuevos fichajes

Los de Ferran Costa se han mantenido invictos en la pretemporada

CE Sabadell

CE Sabadell / @CESabadell

SPORT.es

El Sabadell se presentará esta tarde ante sus aficionados en un partido ante la UD Ibiza en la Nova Creu Alta (20:00 h). El club arlequinado, que ya cuenta con 4.225 socios, presentará a su plantilla de cara a una temporada ilusionante con los fichajes de Coscia, Quadri, Rodrigo Escudero, López-Pinto, Carlos García Fornés, Priego Fuoli y el regreso de David Astals, además de Ferran Costa, que sustituye a David Movilla en el banquillo.

El Sabadell jugó su primer partido con victoria ante el Hospitalet (2-0), derrotando después al Olot en su campo (0-1), y empatando ante el Atlético B (0-0) y Atlético Baleares (1-1). Posteriormente se impuso al Reus Reddis (0-1) y empató como visitante frente al Barça Atlètic (1-1).

El Sabadell no ha cerrado aún el mercado de fichajes y según ha avanzado Ràdio Sabadell , el equipo arlequinado estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con Carlos Alemán para completar el eje de la defensa junto a ‘Kaiser’, Arthur Bonaldo, Genar Fornés y Carlos García-Die.

Alemán, pese a que milita en el Recreativo Granada, es un jugador nacido en Barcelona, formado en PB Collblanc Les Corts y en L’ Hospitalet. En edad infantil fue al Espanyol, con el que debutó en Segunda ‘B’ con sólo 16 años, militando en el equipo españolista durante siete temporadas. Después fichó por el Valencia Mestalla y posteriormente por el Granada.

