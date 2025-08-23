Presentación en la Nova Creu Alta

El Sabadell se presentará esta tarde ante sus aficionados en un partido ante la UD Ibiza en la Nova Creu Alta (20:00 h). El club arlequinado, que ya cuenta con 4.225 socios, presentará a su plantilla de cara a una temporada ilusionante con los fichajes de Coscia, Quadri, Rodrigo Escudero, López-Pinto, Carlos García Fornés, Priego Fuoli y el regreso de David Astals, además de Ferran Costa, que sustituye a David Movilla en el banquillo.

El Sabadell jugó su primer partido con victoria ante el Hospitalet (2-0), derrotando después al Olot en su campo (0-1), y empatando ante el Atlético B (0-0) y Atlético Baleares (1-1). Posteriormente se impuso al Reus Reddis (0-1) y empató como visitante frente al Barça Atlètic (1-1).

El Sabadell no ha cerrado aún el mercado de fichajes y según ha avanzado Ràdio Sabadell , el equipo arlequinado estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con Carlos Alemán para completar el eje de la defensa junto a ‘Kaiser’, Arthur Bonaldo, Genar Fornés y Carlos García-Die.

Alemán, pese a que milita en el Recreativo Granada, es un jugador nacido en Barcelona, formado en PB Collblanc Les Corts y en L’ Hospitalet. En edad infantil fue al Espanyol, con el que debutó en Segunda ‘B’ con sólo 16 años, militando en el equipo españolista durante siete temporadas. Después fichó por el Valencia Mestalla y posteriormente por el Granada.