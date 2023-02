Preparación para la Fase de Oro de los Campeonatos de España

Las selecciones catalanas sub'14 y sub'16 preparan en San Cugat del Vallés el campeonato de España El combinado de Mikel Azparren y Rafa Beltrán superaron al conjunto local por 0 a 1 y 2 a 4 respectivamente

La selección catalana prepara su viaje hacia la Fase de Oro del Campeonato de España enfrentándose al FC Sant Cugat. El conjunto dirigido por Mikel Azparren supera por la mínima por 1 gol a 0, tanto anotado por Leo Salazar. Mientras que el equipo entrenado por Rafa Beltrán superó al conjunto local por 2 goles a 4 con las dianas de Mancheño, Kemo y Luque por partida doble.

Delante de 200 espectadores, la selección catalana sub 16 se enfrentaba al conjunto juvenil del equipo local en uno de los partidos preparatorios del campeonato de España que tendrá lugar la próxima semana en Cádiz. Un único gol de Leo Salazar daba la victoria en una exigente prueba. Mikel Azparren, dispuso de rotaciones para dar rodaje a todos los jugadores y que lleguen enchufados a la Fase de Oro que disputarán contra la selección de las Islas Baleares, Murcia y Asturias.

Mientras que el conjunto sub 16 ganaba por la mínima, el equipo entrenado por Rafa Beltrán se exhibe ofensivamente y vence por 2 goles a 4, un partido que estaba encarrilado en la primera media hora de partido. En el minuto 23 ya subía al marcador el 0-3 con gol de Luque, que en ese momento anotaba el segundo gol del partido, y que pudo ser un hat-trick si el árbitro no hubiese anulado el tercero por posición antirreglamentaria. La selección sub 14 se enfrentará en la Fase de Oro a Cantabria, Madrid y Murcia en el grupo A.