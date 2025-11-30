Poco premio para el Gimnàstic

Mereció más el Nàstic ante el Hércules, pero la expulsión de Álex Jiménez le condicionó mucho. Al final, los de Cristóbal Parralo se tuvieron que conformar con un punto.

Los tarraconenses tomaron la iniciativa desde el principio. No perdieron el tiempo y en dos minutos encarrilaron la victoria. El primer gol llegó desde los once metros transformado por Jaume Jardí, después que el colegiado castigara una clara falta de Bolo. El segundo lo consiguió Pau Martínez tras una asistencia de Jaume Jardí. El Hércules no tuvo tiempo para reconducir la situación adversa. La primera parte acabó con la expulsión de Álex Jiménez, que dejó en inferioridad a los grana toda la segunda mitad. Aún hubo tiempo para un penalti contra el Nàstic. Dani Rebollo detuvo la pena máxima a Slavy, pero el delantero aprovechó el rechace para marcar.

Tras el receso, Fran Sol empató en la primera acción de ataque alicantina, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, el atacante madrileño no falló en su segunda oportunidad igualando el marcador tras rematar en el segundo palo. Se equilibró la balanza con la expulsión de Samu Vázquez, aunque el marcador ya no sufrió modificaciones.