Fútbol catalán
Un Prat vintage
El equipo potablava firma un 2-7 histórico en Vilafranca con una exhibición ofensiva que no se veía desde hace treinta años
El equipo de David Vilajoana, en su mejor momento, registra cuatro victorias consecutivas con 13 goles a favor
Hacía más de treinta años que la AE Prat no lograba una cifra igual como visitante. El equipo de David Vilajoana pasó como un auténtico vendaval por el Municipal de Vilafranca, firmando un 2-7 que confirma que están en el mejor momento de la temporada. Con este resultado, ya encadenan cuatro victorias seguidas y no pierden desde enero.
El festival ofensivo comenzó pronto gracias a Gustavo Reinke, que aprovechó un córner para abrir la lata y poco después fabricó una jugada de tiralíneas con Bona. Era su tercer gol en seis partidos, cuatro como titular. La pegada fue demoledora: en un abrir y cerrar de ojos, Ricky Vidal puso el 0-3. Ni siquiera el gol en propia puerta de Álex Sánchez frenó a un Prat que se sentía muy superior en todas las líneas.
Antes del descanso, el partido se rompió definitivamente. El portero local, Verdejo, vio la roja por derribar a Ricky Vidal en una ocasión clara. Alejandro no desaprovechó la falta directa y puso el 1-4 pegado al palo. Aunque el Vilafranca recortó distancias de penalti tras la reanudación, el equipo potablava no se puso nervioso y siguió castigando la portería rival.
Adri Rivas marcó el quinto con un zapatazo seco y Alejandro repitió para subir el sexto al marcador. El dominio fue tan absoluto que incluso el palo evitó una goleada mayor, hasta que Ufano cerró la cuenta en el tiempo de descuento. Fue una tarde redonda que también sirvió para ver el regreso de Jordi Buyreu.
Con 13 goles en los últimos cuatro partidos, El Prat iguala registros históricos de los años 90 (como aquel famoso partido en La Satalia) y se posiciona como el ataque más peligroso de la categoría. Ahora mismo, el sueño del ascenso parece más real que nunca.
