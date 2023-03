El Prat no salió ahogado de Zaragoza

El triunfo en campo del Ebro le permite seguir muy vivo en la lucha por la permanencia Por primera vez marcó tres goles en campo contrario en la liga

El Prat afrontó el partido en campo del Ebro como si fuese una final, pues de haber perdido, a los potablava se les hubiera complicado, y mucho, la permanencia, siendo un rival directo el conjunto aragonés.

Los de Pedro Dólera remontaron el gol local, y dejaron atrás los siete partidos que llevaban sin sumar de tres en tres, haciendo buenos los dos puntos logrados en campo del Espanyol B y ante el Teruel en el Sagnier. De este modo, con los tres puntos se sitúa a dos del play-out, y a tres de la zona de salvación.

El entrenador pratense valoró la victoria al acabar el partido en los micrófonos de El Prat Radio: “Era un partido muy difícil, pues veniamos con 6 bajas de jugadores titularísimos, pero hemos sido valientes. Sabíamos que era ‘caixa o faixa’, y la conversación en el Hotel fue muy clara de que teníamos que ir a por todas. Pero claro cuando te hacen un gol así a la media hora de partido es un mazazo fuerte. Pero hemos estado serios, no hemos concedido nada y estamos muy orgullosos de todos y muy contentos. El equipo está más unido que nunca y el ambiente en el vestuario es increible. Era ellos o nosotros y nos permite continuar vivos hasta el último segundo del último partido”.

Con respecto a las bajas el entrenador comentó: "A Yaya ya lo perdemos para el resto de temporada, se ha rodo el tendón de Aquiles con un pisotón al caer en un salto. A Dani Molina le ha dado un mareo por el calor que hacía y el ritmo que llevaba, y Aliou de las últimas dos semana solo ha podido entrenar dos días. Ahora damos fiesta un día para que recarguen las pilas. Mientras estemos vivos continuaremos luchando y eso es lo que yo intento inculcar aquí, se que hemos hecho méritos para estar mejor clasificados, pero por diferentes historias no es así. La actitud, como los veo entrenar y la ilusión que tienen me recuerda a cualquiera de los equipos que he tenido antes, y mientras yo esté aquí así será siempre. Este es el espíritu".

Aliou se estrenó como goleador y Yaya dice adiós por lesión

Una de las buenas noticias del encuentro fue el primer gol con la camiseta del Prat del delantero Aliou Traoré, que llegó en el mercado del invierno, y que por primera vez en la liga el equipo marcó tres goles en campo contrario, cosa que solo había hecho en el Sagnier ante el Manresa esta campaña. La mala noticia fue sin duda la lesión en la segunda parte del lateral Yaya Sidibé, que se rompió el tendón de Aquiles y estará varios meses de baja.