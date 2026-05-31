El Prat lo tiene todo de cara

Después de vencer por 0-1 en su desplazamiento a Santa Margarida de Montbui, el Prat es el gran favorito para jugar la final del play-off de ascenso a Tercera RFEF.

Pese a ello, el San Mauro no se da por vencido, y ya ha remontado situaciones peores. Durante este curso, militó varias jornadas como colista y una gran segunda vuelta le permitió disputar este play-off de ascenso.

Mientras tanto, en la lucha por el ascenso a Lliga Elit, el Viladecans será el gran favorito en su duelo ante el Palamós. Los del Baix Llobregat acarician el pase a la final y un posible ascenso incluso sin disputarla teniendo en cuenta la desaparición del Lleida.

Los de Andrés González vencieron en la ida en Palamós remontando un primer tanto local gracias a los goles de Etido, Akram y Serrano.

Los visitantes necesitarán almenos dos tantos, y no encajar, para igualar la eliminatoria.