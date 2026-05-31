Fútbol catalán
El Prat lo tiene todo de cara
Los potablava vencieron por 0-1 en la ida del play-off
El Viladecans también se impuso en la ida a domicilio
Isaac Fandos
Después de vencer por 0-1 en su desplazamiento a Santa Margarida de Montbui, el Prat es el gran favorito para jugar la final del play-off de ascenso a Tercera RFEF.
Pese a ello, el San Mauro no se da por vencido, y ya ha remontado situaciones peores. Durante este curso, militó varias jornadas como colista y una gran segunda vuelta le permitió disputar este play-off de ascenso.
Mientras tanto, en la lucha por el ascenso a Lliga Elit, el Viladecans será el gran favorito en su duelo ante el Palamós. Los del Baix Llobregat acarician el pase a la final y un posible ascenso incluso sin disputarla teniendo en cuenta la desaparición del Lleida.
Los de Andrés González vencieron en la ida en Palamós remontando un primer tanto local gracias a los goles de Etido, Akram y Serrano.
Los visitantes necesitarán almenos dos tantos, y no encajar, para igualar la eliminatoria.
- ¡Ya habría acuerdo total Barça-Bernardo Silva!
- Juanma Castaño suelta la bomba: Florentino quiere a estos tres jugadores
- Salen a la luz las millonarias cifras del fichaje de Gordon por el Barça
- Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro
- ¡Mourinho firma su contrato con el Madrid!
- Roony Bardghji opta por una salida del Barça
- El lamentable comunicado del Atlético de Madrid con 'oferta' por Lamine Yamal
- Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona: sigue en directo la presentación del nuevo jugador del Barça