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Fútbol catalán

El Prat lo tiene todo de cara

Los potablava vencieron por 0-1 en la ida del play-off

El Viladecans también se impuso en la ida a domicilio

El gol de los pratenses en la ida

El gol de los pratenses en la ida / AE Prat

Isaac Fandos

Después de vencer por 0-1 en su desplazamiento a Santa Margarida de Montbui, el Prat es el gran favorito para jugar la final del play-off de ascenso a Tercera RFEF. 

Pese a ello, el San Mauro no se da por vencido, y ya ha remontado situaciones peores. Durante este curso, militó varias jornadas como colista y una gran segunda vuelta le permitió disputar este play-off de ascenso. 

Mientras tanto, en la lucha por el ascenso a Lliga Elit, el Viladecans será el gran favorito en su duelo ante el Palamós. Los del Baix Llobregat acarician el pase a la final y un posible ascenso incluso sin disputarla teniendo en cuenta la desaparición del Lleida. 

Los de Andrés González vencieron en la ida en Palamós remontando un primer tanto local gracias a los goles de Etido, Akram y Serrano.

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Los visitantes necesitarán almenos dos tantos, y no encajar, para igualar la eliminatoria. 

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