El portero del Algeciras, a la grada del CE Europa: "Sois españoles y os vais a morir siéndolo"

La contundente victoria del Algeciras en su visita a Can Dragó (0-3) quedó completamente eclipsada por un incidente que nada tiene que ver con lo futbolístico. El protagonista fue el guardameta visitante, Iván Moreno, quien protagonizó un tenso enfrentamiento verbal con aficionados locales durante el encuentro.

En unas imágenes captadas por 'Betevé', se puede observar cómo el portero se gira hacia la grada situada tras su portería, respondiendo de manera airada a varios seguidores del CE Europa. “Todos vosotros sois españoles” y “os vais a morir siendo españoles”, fueron las frases que el guardameta dirigió hacia los hinchas en repetidas ocasiones.

Según se aprecia en el propio vídeo, el incidente se produce tras varios insultos provenientes de la grada, lo que habría provocado la reacción del futbolista del conjunto andaluz, al escuchar "payaso" en repetidas ocasiones. Aun así, las palabras del portero no han pasado desapercibidas y han generado un notable revuelo en redes sociales, donde se debate tanto la actitud del jugador como el comportamiento previo de los aficionados.

Más allá del resultado, el foco queda ahora en las posibles consecuencias disciplinarias que puedan derivarse de este episodio, en un partido que terminó con victoria clara del Algeciras, pero con un sabor amargo por lo sucedido en la recta final.

Aday Benítez tiró de ironía

Las palabras de Aday Benítez, técnico del Europa, tampoco han pasado desapercibidas. El de Sentmenat, muy descontento con el arbitraje del partido, decidió tirar de ironía en la rueda de prensa postpartido.

Preguntado sobre si relacionaba las decisiones arbitrales con una posible catalanofobia, debate que ha estado en el punto de mira esta semana tras el cruce de declaraciones entre el árbitro Pulido Santana y el excolegiado Estrada Fernández, el técnico ha respondido con su habitual humor irónico, aunque dejando claro su malestar: “¿Qué quieres que relacione? ¿Que los árbitros no son catalanes? Es que ya lo he dicho, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué puedo relacionar? ¿Qué puedo pensar? Que no quiero decir eso… Es que, claro… No lo sé, eso puede pasar, ¿no?”

Podría pasar que diga, hostia, estos no quieren ser españoles y tal, pues venga, pito a favor de los españoles, ¿no? Yo soy español, eh? Y catalán Aday Benítez — Entrenador del CE Europa

Aday también ha planteado, en tono irónico, la posibilidad de que la identidad catalana del Europa pudiera tener algo que ver en las decisiones de los colegiados: “Podría pasar que diga, hostia, estos no quieren ser españoles y tal, pues venga, pito a favor de los españoles, ¿no? Yo soy español, eh? Y catalán”.

“Cuando nos hemos reunido con los árbitros al principio me he quedado con una cosa que me ha dicho: ‘Hostia, con él ya nos hemos visto más de una vez, contigo es la primera vez, Aday. Quizá le caiga mejor el otro, porque ya lo ha visto más veces. Tiene más oportunidades que yo de caerle bien. Hoy todo era cruz’”, finalizó, con su ironía característica.