Pólvora para el CE Sabadell

El Sabadell presentó ayer a tres de sus nuevas incorporaciones, todos ellos jugadores de ataque: Rodrigo Escudero, López-Pinto y Joel Priego, que llegan para dotar de pólvora al equipo arlequinado junto a Agustín Coscia.

Precisamente Rodrigo Escudero coincidió con el argentino en el Zamora: "La relación es muy sana, la competencia es buena. Yo puedo jugar en las tres posiciones de ataque, la que más me gusta es de delantero centro, pero estoy a disposición del entrenador. Cuando cambio de equipo es para dar pasos adelante en mi carrera y creo que estar aquí es seguir progresando . Quiero devolver la confianza que me han dado". Rodrigo firmó hasta 2027: "Venia de hacer buenas temporadas y buscaba también algo de estabilidad. El club me dio esta oportunidad y fue un factor importante para decidir".

El santcugatense López-Pinto procede del Ibiza y regresa a Cataluña: "Venía varias propuestas de equipos importantes en la categoría, pero me decidí por varias razones : estar cerca de casa después de unos años, también que esté Ferran de entrenador me motiva mucho porque me conoce desde que era pequeño y sé que me va a exigir mucho, además un club como el Sabadell es muy grande, yo soy catalán y siempre es un equipo donde quieres jugar".

Priego, natural de Manresa, también vuelve a Cataluña: "Es un club histórico . Además, yo soy de Manresa, también valoraba poder estar cerca de casa, de la familia, después de dos años fuera. Se ha mantenido la estructura de la temporada pasada, se están haciendo las cosas bien y el hecho de conocer también a Ferran ha sido otro punto positivo. Estamos haciendo un equipo muy fuerte, habrá mucha competencia en todas las posiciones y eso debe ser positivo. Que cueste entrar en el once querrá decir que todos estamos trabajando a muy buen nivel".