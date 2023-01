Polivalencia precoz para el Vilafranca

Arnau Villanueva es, con 17 años, una de las revelaciones de la temporada y un fijo en los del Penedès. “Quiero aprender todo lo que pueda", explica para SPORT "Nosotros apostamos por él por una serie de bajas puntuales, pero ahora ya es uno más. Es intenso y gana duelos” asegura su entrenador, Cristian García

Arnau Villanueva Samblas (Vilafranca) 30 de marzo del 2005 está siendo una de las sorpresas agradables del FC Vilafranca esta temporada. Aún con 17 años este joven que idolatraba a Pirlo e Iniesta y que ahora se fija en Busquets y Foden, ha tirado la puerta abajo del vestuario del primer equipo.

"Tiene unas condiciones que cuando lo ves entrenar te hacen pensar que puede jugar. Nosotros apostamos por él por una serie de bajas puntuales, pero ahora ya es uno más. Es intenso y gana duelos” Así lo define Cristian García, el entrenador que le dio la oportunidad de debutar esta temporada en el campo del Peralada (3-2). “Si no fuera por él que puso plena confianza en mí desde el principio yo no estaría aquí. Le estaré eternamente agradecido por esta oportunidad”, comenta Arnau Villanueva que reconoce que de niño el futbol no le acababa de convencer.

Desde ese partido en el Municipal de Peralada, Arnau ha sido prácticamente titular indiscutible y a su equipo no le ha ido mal del todo ya que sacando esa derrota en el debut, solo ha vuelto a perder un partido, el de la última jornada de la primera vuelta en el campo del CE L’Hospitalet.

Su día a día no ha cambiado mucho, estudia y entrena, pero ahora no lo hace con el juvenil con el que empezó la temporada, sino que lo hace con el primer equipo, con el que ha jugado ya nueve partidos, siendo titular en siete y ocupando tres posiciones diferentes en el campo. Lateral derecho, interior y hasta de lateral izquierdo. Una polivalencia y adaptación que han dado un valor añadido al cuerpo técnico.

“Su adaptación ha sido perfecta. Lo que más me sorprende es la naturalidad con lo que lo asume todo, tiene muy buena predisposición y solo le falta mejorar un poco la confianza”, asegura un Cristian García que sabe el potencial que puede tener Arnau si sigue con esa actitud y trabajo diario y que así se lo transmite a diario al jugador, “me dice que no me ponga nervioso, que confíe en mi mismo, que tengo capacidades y que compita al máximo siempre que pueda”, dice con una sonrisa en la cara el joven futbolista.

Siempre acompañado de sus padres, Arnau acude a los entrenamientos y a los partidos sin ser muy consciente del salto que ha dado futbolísticamente y del impacto que ha tenido en una afición que busca nuevos jugadores de la ciudad y la comarca para identificarse aún más con el equipo. Él lo asume con naturalidad, la de un chaval de 17 años que solo quiere competir y hacer lo que le gusta, ayudando a su Vilafranca.

“Es cierto que a mis padres les preguntan por mi algunos conocidos o aficionados y eso siempre te hace estar orgulloso, pero lo afronto como una cosa más. Ellos siempre están muy pendientes de mí. Me aconsejan que me cide todo lo que pueda, que no se me suba a la cabeza y que siga trabajando como hasta ahora para poder conseguir los objetivos que me he marcado”.

El dorsal 26 actual que luce en la camiseta del decano del Penedès podría cambiar la próxima temporada por uno de numeración inferior si el club acaba confiando en él para la primera plantilla. De todas formas, Arnau solo piensa en poder seguir ayudando al equipo ya sea de lateral, de interior o donde le diga el míster. Eso sí no puede disimular cierta ilusión cuando se le pregunta por este tema al respecto. “Quiero aprender todo lo que pueda, estar en la mejor forma posible y dar mi mejor versión. El club no me ha confirmado nada oficialmente pero si me ha comentado (a través del director deportivo, Pablo Amantini), que cuentan conmigo para el año próximo”, explica con la naturalidad de un adolescente, el joven Arnau Villanueva.

Apuesta clara por los jóvenes

Desde la llegada de Cristian García al banquillo del FC Vilafranca, la presencia de jugadores de la Fundación, equipo vinculado, ha ido creciendo con el paso de los días. De hecho, no solo Arnau ha tenido presencia en el terreno de juego ya que el entrenador de Terrassa también hizo debutar al lateral Marc Clivillé. Fue hace dos jornadas en el desplazamiento a Vilassar de su equipo. Además, alguno más como Adrián o Arjona también han ido convocados y su presencia o la de otros jóvenes, es una práctica habitual en los entrenamientos del primer equipo.

La dirección deportiva y el cuerpo técnico saben que, en el proyecto de futuro del club, hay que volver a potenciar ese aspecto para conseguir un arraigo fuerte entre la afición y porque además confían y han detectado talento y capacidades en algunos de los futbolistas que se encuentran en la base. Ya sea en el filial de Segunda Catalana o bien en el juvenil. La puerta abierta por Arnau Villanueva la pueden abrir otros jugadores esta misma temporada o la que viene sin ningún miedo o vergüenza ya que si una cosa se ha encontrado el joven vilafranquí ha sido un vestuario muy sano y cordial. “Me han acogido con los brazos abiertos, sin ningún mal rollo porqué son muy próximos”

Y es que la mayoría de los futbolistas del Vilafranca han visto en Arnau dos aspectos importantes. La capacidad que tiene el chaval y alguno de ellos, como los más veteranos, se han visto también reflejados hace unos cuantos años cuando eran ellos los que empezaban a pisar otros vestuarios. “Están muy pendientes de mí, me dan consejos para que mejore y además tengo la sensación de que puedo preguntar o comentar cualquier cosa con total libertad porque lo aceptaran sin ningún problema”.

Este es Arnau Villanueva. Talento, capacidad, competitividad al servicio del Futbol Club Vilafranca en 3ª RFEF. Y todo con la naturalidad de un chico de 17 años que no ha cambiado nada pese al salto que ha dado futbolísticamente. Un paso adelante que comparte con sus padres y familiares pero que no puede hacerlo, de momento, con su grupo de amigos los cuales no les gusta el futbol. “No me ha afectado en nada con ellos, porque ni juegan y casi no lo ven por televisión. Y en el instituto todo sigue igual”. Seguro que, si sigue con su progresión, los amigos de Arnau tendrán que ir ‘obligados’ a verle, al Municipal de Vilafranca. Ese que sueña con ver chicos de la ciudad y la comarca con la cuatribarrada y que esta temporada han encontrado, sin quererlo, un nuevo referente para su equipo.