Polémica derrota del líder Cornellà

El Cornellà continuará una semana más al frente de la clasificación, pese a la derrota sufrida en su visita a Nou Barris. Fue un partido marcado por un revés polémico que generó un gran descontento en la expedición verde.

Ignasi Senabre, que vivió el encuentro desde la grada por sanción, no quedó contento con el nivel exhibido por sus jugadores en la primera parte, ni por el trato recibido por parte del equipo arbitral. El primer periodo estuvo marcado por acciones determinantes que condicionaron el desarrollo del juego. Óscar Sierra sufrió una lesiónde gravedad. El momento más crítico fue la expulsión de Leo Dos Reis por una acción muy dudosa. Para colmo, el gol de Batalla llegó en un momento psicológicamente inoportuno. La diana local subió al marcador ya en el añadido en una acción en posible fuera de juego.

A pesar del resultado y la inferioridad numérica, la imagen de los cornellanenses cambió. Exhibieron una ambición superior a la del rival, que se conformó con la mínima renta y se atrincheró en defensa. Sin embargo, el marcador no cambió pese a los intentos visitantes.

FICHA TÉCNICA

Montañesa: Éric Fernández; Óscar Sierra (Batalla, 29’), Pau Rosales, Avilés, Linares (Cunha, 85’), Miguel, Aliou (Omar, 85’), Palomeque, Dario, Moha y Farés (Nacho Gómez, 74’).

Cornellà: Isaac Vila; Iván de la Peña, Tomás Peñalba (Bruno, 46’), Héctor Tejada, Aliaga, Marc Fernández, Álex Pereira, Moha Ajani (Joan Benet, 61’), Dídac Rodríguez (Manel Lozano, 87’), Ian Arqués (Marc Esteban, 76’) y Leo Dos Reis.

Gol: 1-0 M. 45’+ Batalla.

Árbitro: García Colomer. T.A: Linares, Darío, Moha (2A, 88’), Jordi Avilés; Héctor Tejada, y Álex Pereira. T.R: Leo Dos Reis (45’+).