Fútbol catalán
La Pobla Mafumet llama al primer equipo del Nàstic
El filial del equipo grana consigue el ascenso a Tercera RFEF y una nueva generación de jugadores pide paso para formar parte de la primera plantilla
Xavi Vilagut seguirá en el banquillo la próxima temporada
El proyecto deportivo de La Pobla de Mafumet ha culminado con éxito su gran objetivo de la temporada al conseguir su regreso a la Tercera Federación. El equipo dirigido por Xavi Vilagut firmó una campaña marcada por la regularidad, culminada en el encuentro decisivo disputado en el Municipal de La Pobla frente al San Mauro, que registró una asistencia histórica que desbordó el aforo habitual, congregando a aficionados locales y a una amplia representación de seguidores del Gimnàstic de Tarragona. Desde la zona de palco, el nuevo director deportivo grana, Tomeu Nadal, evaluó las capacidades técnicas del filial de cara a la confección de la plantilla del próximo curso.
La estructura del fútbol base grana ha aportado soluciones reales al primer equipo, registrando la participación activa de hasta once futbolistas del filial en convocatorias oficiales. Bajo la dirección técnica del primer equipo, cuatro de estos jóvenes valores consiguieron debutar en competición formal, ofreciendo un rendimiento inmediato que valida la metodología de la cantera.
El centrocampista Manuel Pavón completó una destacada actuación en su estreno frente al Atlético Madrileño, mostrando criterio en la distribución del juego. Asimismo, el extremo Pol Cid logró consolidarse como una variante táctica tras aportar desborde y verticalidad en el compromiso liguero disputado contra el Betis Deportivo. El plan de promoción de canteranos sumó también los debuts oficiales de los futbolistas David Cabezas y Agus Gutiérrez.
En un segundo escalón de progresión, los jugadores Èric Mora, Teo Pozo, Edu Esteves y Nico Aguzzi mantuvieron una presencia constante en los entrenamientos diarios del primer equipo, acumulando citaciones oficiales en el banquillo. Los informes técnicos internos de la entidad señalan que esta promoción masiva sigue la estela de futbolistas ya asentados en categorías superiores como Enric Pujol u Oriol Subirats.
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