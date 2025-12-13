Fútbol catalán
El play-off se pone en juego en el Nou Estadi
Solo un punto separa a Nàstic y Cartagena en la clasificación
Los tarraconenses llegan en buen momento con Parralo en el banquillo
Isaac Fandos
Un Cartagena en puestos de play-off visita el Nou Estadi, donde le espera un Nàstic en el mejor momento de la temporada, asentado con Cristobal Parralo y cuatro jornadas consecutivas sin perder.
Los tarraconenses llegan al duelo después de vencer en el campo del Sevilla B (1-2), en un partido en el que sufrieron hasta el final pero lograron sacar los tres puntos.
El Cartagena, por su parte, perdió el derbi ante el Murcia en el Crtagonova (0-1) y buscará eliminar dudas en un duelo directo por el play-off: solo un punto los separa.
