Es noticia
Fútbol catalán

El play-off se pone en juego en el Nou Estadi

Solo un punto separa a Nàstic y Cartagena en la clasificación

Los tarraconenses llegan en buen momento con Parralo en el banquillo

Los tarraconenses buscan una victoria clave

Los tarraconenses buscan una victoria clave / Nàstic Tarragona

Isaac Fandos

Un Cartagena en puestos de play-off visita el Nou Estadi, donde le espera un Nàstic en el mejor momento de la temporada, asentado con Cristobal Parralo y cuatro jornadas consecutivas sin perder.

Los tarraconenses llegan al duelo después de vencer en el campo del Sevilla B (1-2), en un partido en el que sufrieron hasta el final pero lograron sacar los tres puntos. 

El Cartagena, por su parte, perdió el derbi ante el Murcia en el Crtagonova (0-1) y buscará eliminar dudas en un duelo directo por el play-off: solo un punto los separa.

