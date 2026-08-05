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Fútbol catalán

‘Pipa’ y Pons, experiencia necesaria para el Sabadell

El defensa y el centrocampista, con una dilatada trayectoria, contrapeso a la juventud

`Pipa' vuelve al fútbol español tras un lustro jugando en el extranjero

'Pipa', defensa del Sabadell

'Pipa', defensa del Sabadell / @CESabadell

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El Sabadell ha presentado en la Nova Creu Alta a dos de sus últimos fichajes. El centrocampista Pere Pons y el lateral diestro Gonzalo Ávila ‘Pipa’, que ya visten de arlequinado para la exigente temporada 26-27.

Ambos futbolistas, con un bagaje importante en la élite, llegan para liderar un vestuario joven que desborda ambición tras el ansiado ascenso.

‘Pipa’ regresa a España tras un periplo de cinco años por el Huddersfield inglés, el Olympiacos griego y el Ludogorets búlgaro. “Vengo motivado por el proyecto y con ganas de aportar la experiencia de estos años fuera”, afirmó el carrilero de 28 años.

El zaguero arrastra unas pequeñas molestias físicas, pero asegura estar adaptándose rápido a las altas exigencias del cuerpo técnico.

Por su parte, Pere Pons asume el timón de la medular tras completar la pretemporada con un ritmo físico espectacular. El ex de Girona y Alavés aportará ese kilometraje defensivo y criterio táctico vitales para consolidar al club catalán.

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Con estos dos movimientos, la dirección deportiva ha incorporado dos perfiles con experiencia demostrada que han de potenciar más la plantilla.

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