‘Pipa’ y Pons, experiencia necesaria para el Sabadell

El Sabadell ha presentado en la Nova Creu Alta a dos de sus últimos fichajes. El centrocampista Pere Pons y el lateral diestro Gonzalo Ávila ‘Pipa’, que ya visten de arlequinado para la exigente temporada 26-27.

Ambos futbolistas, con un bagaje importante en la élite, llegan para liderar un vestuario joven que desborda ambición tras el ansiado ascenso.

‘Pipa’ regresa a España tras un periplo de cinco años por el Huddersfield inglés, el Olympiacos griego y el Ludogorets búlgaro. “Vengo motivado por el proyecto y con ganas de aportar la experiencia de estos años fuera”, afirmó el carrilero de 28 años.

El zaguero arrastra unas pequeñas molestias físicas, pero asegura estar adaptándose rápido a las altas exigencias del cuerpo técnico.

Por su parte, Pere Pons asume el timón de la medular tras completar la pretemporada con un ritmo físico espectacular. El ex de Girona y Alavés aportará ese kilometraje defensivo y criterio táctico vitales para consolidar al club catalán.

Con estos dos movimientos, la dirección deportiva ha incorporado dos perfiles con experiencia demostrada que han de potenciar más la plantilla.