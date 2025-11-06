'Pioners', 125 años de la Federació Catalana de Futbol

La Federació Catalana de Futbol cerró su año del 125 aniversario con la presentación del libro “Pioners. Los 125 años de la FCF”, celebrada en la librería ONA, antigua sede federativa entre 1940 y 1949.

La obra repasa la historia y el legado del fútbol catalán, subrayando su influencia en el desarrollo en España.

El acto contó con los coautores Álvaro Montoliu, Joan Carles Moreno y Carla Borràs, quienes destacaron el valor histórico y emocional del proyecto. Montoliu explicó que el libro nació del deseo de dejar constancia del papel de la Federación, mientras que Moreno recordó el esfuerzo de investigación y recopilación documental que hay detrás de cada capítulo.

"La idea surge en una reunión con la dirección y con el objetivo de dejar constancia de todo lo que ha significado la FCF", decía Montoliu.

"Todo lo que hay en esta obra tiene una historia detrás. Ha sido un proceso continuo en el que hemos ido dando pasos para encontrar cada una de ellas", añadía Moreno.

Borràs, por su parte, expresó su orgullo por formar parte de una obra que celebra la identidad y los valores del fútbol catalán: "Cuando empecé a arbitrar hace más de 10 años no me hubiera imaginado que participaría en la elaboración de un libro histórico como éste".

El libro consta de cuatro partes: la primera, que recuerda a los primeros 100 años de historia del fútbol catalán desde 1900 hasta el año 2000; una segunda basada en los últimos 25 años, de 2000 hasta la actualidad; la tercera en la que se habla de la Federació Catalana de Futbol por dentro y todas las ramas que forman parte; y una última que consta de un pequeño libro de 24 páginas donde se recogen todos los clubs de fútbol de Cataluña a fecha 1 de septiembre de 2025. Al respecto, los tres coautores han destacado algunas de las historias que más les han marcado y que han descubierto a lo largo de la elaboración del libro. "Un trabajo que quedará para siempre".

Finalmente, el presidente del ente federativo, Joan Soteras , ha dado su punto de vista sobre el libro, una obra que ha destacado "como un reflejo de estos 125 años de historia. Tenemos mucha historia y toda queda grabada en este libro". Sin embargo, ha querido poner énfasis en el gran trabajo de los tres coautores: "Quiero dar las gracias sinceras a los tres coautores por haber escrito esta obra".

'Pioners' recoge testimonios, fotografías inéditas y momentos clave que han marcado la historia de la FCF, desde su fundación hasta la actualidad, destacando el compromiso, la evolución y la influencia del ente federativo en el tejido deportivo y social del país. Legado. Identidad. Historia. Las tres palabras que definen esta obra conmemorativa que pone punto y final a un año muy especial por la Federació Catalana de Futbol.