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Fútbol catalán

Pinto, lesionado; Moreno, fichado

El extremo del Sabadell sufre un esguince del ligamento y podría perderse los dos primeros partidos

El equipo arlequinado cierra el fichaje de Xavi Moreno, que estuvo cedido la temporada pasada

López Pinto

López Pinto / @CESabadell

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Javi López-Pinto se lesionó este lunes durante el entrenamiento del Sabadell y se convierte en el primer contratiempo serio de la pretemporada arlequinada. El jugador compareció en el acto de homenaje y despedida de Rubén Martínez con muletas y la rodilla derecha vendada.

Las pruebas médicas realizadas tras el percance han diagnosticado un esguince en el ligamento lateral externo. Aunque no se trata de una lesión de larga duración, López-Pinto no podrá participar en el partido amistoso ante el Manresa.

Además, su presencia en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion (Sporting de Gijón y Castellón) es muy dudosa. El club y los servicios médicos evaluarán día a día su evolución para determinar el tiempo exacto de baja.

Esta baja llega en un momento en el que el Sabadell necesita reforzar su ataque. Y ayer se confirmó el fichaje de Xavi Moreno, el delantero de 21 años que la temporada pasada jugó en calidad de cedido por el Real Valladolid y que ahora ya es propiedad del equipo arlequinado.

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Asimismo, el Sabadell estaría cerca de cerrar el fichaje del delantero uruguayo Gastón Valles, de 25 años. El atacante, procedente del Tenerife, donde rescindió contrato, acumuló siete goles la pasada temporada.

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