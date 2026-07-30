Pinto, lesionado; Moreno, fichado

Javi López-Pinto se lesionó este lunes durante el entrenamiento del Sabadell y se convierte en el primer contratiempo serio de la pretemporada arlequinada. El jugador compareció en el acto de homenaje y despedida de Rubén Martínez con muletas y la rodilla derecha vendada.

Las pruebas médicas realizadas tras el percance han diagnosticado un esguince en el ligamento lateral externo. Aunque no se trata de una lesión de larga duración, López-Pinto no podrá participar en el partido amistoso ante el Manresa.

Además, su presencia en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion (Sporting de Gijón y Castellón) es muy dudosa. El club y los servicios médicos evaluarán día a día su evolución para determinar el tiempo exacto de baja.

Esta baja llega en un momento en el que el Sabadell necesita reforzar su ataque. Y ayer se confirmó el fichaje de Xavi Moreno, el delantero de 21 años que la temporada pasada jugó en calidad de cedido por el Real Valladolid y que ahora ya es propiedad del equipo arlequinado.

Asimismo, el Sabadell estaría cerca de cerrar el fichaje del delantero uruguayo Gastón Valles, de 25 años. El atacante, procedente del Tenerife, donde rescindió contrato, acumuló siete goles la pasada temporada.