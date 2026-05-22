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Fútbol catalán

La permanencia del Gimnàstic está en Alicante

Una victoria del equipo grana ante el Hércules sellaría la continuidad en Primera RFEF

Pablo Alfaro contará con las bajas por sanción de Mangel, Zoilo y Álex Jiménez

El Nàstic, una piña por la salvación

El Nàstic, una piña por la salvación / @NASTICTARRAGONA

SPORT.es

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El Gimnàstic afronta su última batalla de la temporada ant el Hércules en Alicante en una situación límite. El técnico grana, Pablo Alfaro, tendrá que recomponer su esquema habitual debido a un triple contratiempo en forma de castigo federativo. Las ausencias confirmadas de Mangel, Zoilo y Álex Jiménez restan un potencial físico y táctico muy importante para esta trascendental cita. Sin embargo, el preparador aragonés ha querido cortar de raíz cualquier tipo de lamento.

Fiel a su estilo directo, Alfaro prefiere poner el foco de atención en los futbolistas que sí están disponibles. Sabe perfectamente que el Rico Pérez exigirá la mejor versión de un bloque que se juega el trabajo de todo un año. “En la última jornada de liga siempre ocurren cosas totalmente imprevistas que rompen cualquier lógica”, advirtió el entrenador grana.

La veteranía del banquillo tarraconense será un factor clave para gestionar la tremenda presión ambiental que se va a vivir. Por fortuna, la convocatoria recupera una pieza vital con la inclusión de un Jaume Jardí que ha entrenado entre algodones. La estrategia del conjunto catalán de cara a este último envite del calendario no deja el más mínimo espacio a la especulación.

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El objetivo prioritario es conquistar los tres puntos en juego para certificar el éxito final por méritos. Depender de los resultados que obtengan los rivales directos en sus respectivos estadios se considera un riesgo inasumible. Una victoria en territorio alicantino significará asegurar la permanencia después de una campaña repleta de altibajos.

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