Pere Pons, de la Europa League a la Nova Creu Alta

El Sabadell ha dado un golpe de efecto en este mercado de verano. Pere Pons, un mediocentro curtido en mil batallas, se convierte en nuevo jugador arlequinado para la temporada 2026/27. A sus 33 años, el futbolista nacido en Sant Martí Vell (Girona) aterriza en la Nova Creu Alta tras cuatro campañas en el AEK Larnaca chipriota, donde ha disputado competiciones europeas y levantado títulos.

Pons regresa al fútbol español después de un periplo internacional que le ha permitido sumar minutos de alto nivel. Formado en el Girona, club al que dedicó prácticamente una década, el catalán debutó en Primera División y acumuló experiencia tanto en la élite como en Segunda antes de dar el salto al extranjero.

En total, suma más de 140 partidos en LaLiga y alrededor de 130 en la categoría de plata, donde su solidez táctica y capacidad de recuperación le han convertido en un jugador fiable.

Su etapa en Chipre ha sido la más europea de su trayectoria. Con el AEK Larnaca ha disputado una treintena de encuentros entre la Europa League y la Conference League. La pasada temporada participó en una quincena de partidos continentales, incluyendo una destacada eliminatoria en la que superaron al Partizan, al Celje y al Legia de Varsovia.

Aunque cayeron ante el Brann noruego, accedieron directamente a la fase de grupos de la Conference, donde lograron una victoria de prestigio al vencer al Crystal Palace en su campo (0-1), con Pons como titular.

La aventura europea del AEK concluyó en octavos ante el mismo Palace, en una eliminatoria que se decidió en la prórroga. El centrocampista catalán acumuló más de 100 minutos en aquellos cruces, demostrando su capacidad para rendir en contextos de alta exigencia. Paralelamente, Pons contribuyó a los éxitos domésticos del club chipriota: la Copa de Chipre conquistada en 2025 tras vencer en penaltis al Pafos y la Supercopa de octubre, también ante el mismo rival.

De regreso a España, el Sabadell incorpora a un jugador con jerarquía y conocimiento del fútbol de Segunda División. Pons conoce bien la categoría, donde ya brilló con el Girona antes de su ascenso. Su llegada aporta experiencia, liderazgo y equilibrio al mediocampo de un equipo que aspira a consolidarse en el fútbol profesional tras su reciente retorno.Curiosamente, no es la primera vez que un Pere Pons viste la camiseta arlequinada.

En la anterior etapa del Sabadell en Segunda División, en la temporada 2020/21, un joven homónimo balear formó parte de la plantilla, aunque con escasa presencia. Dos Pere Pons, dos trayectorias distintas, unidas ahora por la historia de un mismo club.Con esta incorporación, el Sabadell suma un perfil contrastado que conoce tanto las exigencias de la categoría como la presión de las eliminatorias europeas.