El Peralada ya es de play-off

El conjunto de Miguel Ángel Muñoz ya está matemáticamente clasificado para jugar las eliminatorias de ascenso En una larga una jornada donde solo ganaron el Castelldefels y Vilassar

El empate entre el Girona B y el Sant Andreu metió al Peralada en el play-off de ascenso a Segunda Federación a falta de dos jornadas para el final del campeonato, pese a que los verdiblancos habían perdido su partido en esta larga jornada ante el Castelldefels.

De este modo el equipo gerundense que dirige Miguel Ángel Muñoz disputará la promoción de ascenso por segunda vez en su historia. La primera vez fue en la campaña 16-17, y logró el ascenso tras quedar segundos en la liga por detras del Olot.

En aquella ocasión el equipo dirigido por Arnau Sala jugó 3 eliminatorias ante Móstoles, Conquense y Rapido Bouzas. Ahora para ascender tendrá que jugar dos eliminatorias con equipos catalanes a doble partido, y una en la Fase Estatal ante un equipo de los otros 17 grupos. El entrenador de los xampanyers comento para Sport: “Somos un equipo que nos hemos colado, y a veces los invitados dan la sorpresa. Nuestra mentalidad es ir día a dia, y lo primero es ir a competir ante la Rapitenca con la mayor predisposición, no podemos mirar más allá. Nuestra trayectoria ha sido regular, y hemos competido de la mejor manera. Esto dice mucho en favor de la plantilla, pues son jugadores que a lo mejor no tienen mucho nombre, pero son muy comprometidos y trabajadores. En esta categoría tan igualada no se puede descartar a nadie, y por eso estamos tan contentos de haberlo conseguido a falta de dos jornadas”.

Miguel Ángel ya logró un ascenso a Segunda B cuando estaba en el cuerpo técnico del Girona en la liga 06-07 con Ricardo Rodríguez y Javi Salamero. En aquella ocasión eliminaron al Mutilvera y al Alcalá, que entrenaba Paco Jémez.

L’Hospitalet a un punto de lograrlo

Sumar un punto, en las dos jornadas que restan, es lo que le queda al Hospi para sellar la participación en la promoción de ascenso, tras sacar un empate en campo del líder.

El equipo de Héctor Simón, pese a remontar el local, no pudo llevarse la victoria, pero hizo un partido muy completo y tiene buenas sensaciones. El técnico escribió en redes sociales: “Ayer lo tuvimos a tocar. Orgulloso del juego y de la actitud de todo el equipo. Estamos cerca del primer objetivo. La semana que viene intentaremos conseguirlo ante nuestra afición”. Será ante el Girona B el domingo a las 12.30h.