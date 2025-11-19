El Peralada se lleva el duelo copero gironí
Los locales consiguieron el pase con el tanto de Pol Blay
Se impuso contrapronóstico el equipo de categoría inferior
Isaac Fandos
El conjunto xampanyer consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa Catalunya eliminando a todo un Olot en el derbi gerundense de la eliminatoria.
Fue un partido igualado y con pocas ocasiones. Las primeras tuvieron color visitante, pero no consiguieron perforar la portería de Lluc Ferrer. El meta visitante desvió con acierto un disparo de Breñé en el primer minuto, y después Enri y Farrés no encontraron portería.
Tras la reanudación, los locales mejoraron las prestaciones, y a falta de veinte minutos para el final, Pol Blay marcó el único tanto del encuentro.
El Olot se lanzó en busca del empate, pero acabó con diez y no consiguió generar peligro.
