Fútbol catalán

El Peralada da la campanada

Un doblete de Master Omar tumbó al Cornellà

El Manresa consiguió una gran remontada en Vilassar

Master Omar, protagonista en Cornellà

Master Omar, protagonista en Cornellà / Peralada

Isaac Fandos

Sorpresa con el triunfo del Peralada en uno de los campos, a priori, más complicados de la categoría. 

Los gerundenses se adelantaron pronto con un tanto de Master Omar, precisamente ex del Cornellà. Dos Reis empató para los del Baix Llobregat, pero Omar marcó otro.

Vilanova 1-3 FE Grama

El Vilanova no pudo con la Fundació Grama en el retorno del Alumnes Obrers a Tercera RFEF. 

Fran Orellana abrió el marcador antes de la media hora, y Pepe Bonilla marcó a los diez minutos.

Frutos recortó distancias antes del descanso, pero pese a la insisitencia Padillo marcó al final.

Vilassar 2-3 Manresa

Gran remontada del Manresa, que empezó perdiendo con los tantos iniciales de Fran y Torondel.

Tras el descanso, Ayoub recortó distancias desde los once metros, y Momoh marcó un doblete para darle la vuelta en solo cinco minutos. Al final, el Vilassar se quedó sin reacción para empatar.

