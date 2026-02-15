El peor Sabadell pierde en Ibiza

Un Sabadell irreconocible claudica ante la UD Ibiza. El conjunto arlequinado firma su peor partido del curso y sobrevive a una goleada mayor gracias a las intervenciones de un Fuoli que evitó el descalabro total.

No hubo rastro del líder en la isla. El CE Sabadell sufrió este domingo un severo correctivo táctico y futbolístico en su visita a Can Misses, donde la UD Ibiza le pasó por encima de principio a fin (2-0). Los hombres de Ferran Costa se vieron superados por una versión arrolladora de los celestes y pagaron con creces las ausencias de sus dos pivotes titulares, dejando una imagen de fragilidad impropia del equipo que encabeza el Grupo 2 de la Primera RFEF.

Desde el pitido inicial, el Sabadell fue un juguete en manos del equipo de Miguel Álvarez. La medular arlequinada, huérfana de mando, se vio desbordada por un Fran Castillo omnipresente y un Theo Valls que manejó el ritmo a su antojo. Si el marcador no reflejó una goleada de escándalo al descanso, fue única y exclusivamente por la figura de Fuoli. El guardameta visitante se disfrazó de héroe con tres paradas de antología a Castillo y Davo, manteniendo un 0-0 que, a todas luces, era un milagro para los catalanes.

La resistencia se desmoronó nada más arrancar el segundo acto. En el minuto 51, un desajuste defensivo permitió a Izan plantarse solo ante Fuoli y batirlo con un disparo ajustado. El gol dejó en evidencia la falta de capacidad de reacción del Sabadell; ni siquiera el cambio de dibujo de Ferran Costa, que pasó a defensa de tres buscando desesperadamente el área rival, inquietó a un Ramón Juan que fue un espectador más durante gran parte del encuentro.

Con el equipo volcado y sin ideas, la sentencia llegó en el minuto 85 tras una triple carambola que Fran Castillo mandó a la red para firmar el 2-0 definitivo. Además del resultado, la preocupación en la expedición arlequinada es doble tras la retirada por lesión de Monjonell en el tramo final.

FICHA TÉCNICA

2 UD Ibiza: Ramón Juan; Unai Medina, Manu Pedreño, Monju (Kembo, 79'), Albert (Del Olmo, 77'); Iago Indias, Castillo, Valls; Yurrieta (Svensson, 77'), Davo (Nsukula, 77'), Arnau Solà.

0 Sabadell:Fuoli; Kaiser (Alan Godoy, 66'), Carlos García (Tito, 46' (Rubén, 76'), Fornés; Ton Ripoll, Ortega (Moreno, 46'), Bonaldo, Aguilar; Priego, Escudero (Coscia, 66'), López-Pinto.

Goles: 1-0 (52’): Yurrieta. 2-0 (85’): Fran Castillo.

Árbitro: Luis Enrique Morona (Colegio de Madrid). Amarillas a Albert; Carlos García, Bonaldo, Ortega, Tito, Kaiser, Fornés.

Campo: Can Misses.