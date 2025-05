El Andorra afronta los dos últimos partidos de Liga con el reto de lograr el ascenso directo o en su defecto la segunda posición. No depende si mismo, pero sí que ganando los dos partidos sus opciones aumentarían. De momento, juega el sábado ante el Sestao, un rival que lucha por la permanencia.

Sergio Molina, uno de los capitanes, ha analizado la situación del equipo andorrano: "Tenemos que pensar sólo en el Sestao porque si no ganamos no habrá Cultural. En caso de no alcanzar la primera posición liguera, el reto es quedar lo más arriba posible para disputar los partidos del play-off en casa".

El centrocampista del equipo tricolor cree que les avala su trayectoria: "Estamos en un buen momento. Creo que ahora están llegando los resultados, pero esto es fruto de los últimos meses, que estábamos jugando bien y mejorando. El equipo está contento y con ganas de más. Este era el objetivo: llegar al último tramo de la mejor forma. Yo ya lo dije, que el equipo llegaría bien al final y ahora se está demostrando con resultados".

Molina apunta que siempre han trabajado bien: "La diferencia ahora es que la pelotita está entrando, así es el fútbol. Otras veces lo habíamos merecido y el balón no entraba, pero el trabajo era el mismo. El equipo está un poco más fino en las últimas semanas y está jugando muy bien y se está reflejando en que lleguemos mucho más al área, estamos marcando más goles y sacando mejores resultados. Es el ADN de este club. Cuando el equipo ha estado valiente y se ha sentido bien, los resultados han llegado. Ahora estamos en un buen momento y los resultados se están dando".

Con todo, para Molina, lo más importante es el Sestao: "Estamos centrados en este partido, hacer nuestro trabajo, conseguir los tres puntos y, si después cuando acabe el partido nos acompaña el otro resultado, ya pensaremos en ello. Pero de momento, sólo Sestao. Será un partido muy parecido a los que hemos jugado anteriormente en casa. Con el aliciente y los nervios de lo que nos estamos jugando ambos equipos y será un partido muy complicado como todos los de esa categoría".

A nivel particular, el madrileño es a día de hoy el jugador con más minutos disputados (3.318′), siendo con Diego Alende los únicos en haber superado los 3.000 minutos.