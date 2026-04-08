"Solo pensamos en el próximo partido"

Eneko Aguilar se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema táctico de los albiazules. Desde que aterrizó en el mercado invernal procedente de la Ponferradina, el mediocentro ha encadenado ocho titularidades consecutivas, aportando equilibrio y dos asistencias clave que han traducido su visión de juego en puntos vitales. Su adaptación ha sido fulminante, y el futbolista reconoce sentirse cada vez más integrado en la dinámica del grupo antes de afrontar la exigente visita al filial sevillista.

Tras los últimos resultados, el vestuario ha hecho borrón y cuenta nueva. "El grupo está bien. Hemos limpiado la cabeza y ya estamos pensando en el siguiente partido", afirmó Aguilar con determinación. El navarro destaca la importancia de la salud mental y la unión del bloque para encarar el tramo decisivo de la temporada. A nivel personal, su crecimiento es evidente: “Cada día me encuentro mejor en este club. Voy conociendo a los compañeros, me voy adaptando y cada vez estoy mejor”.

De cara al choque de este sábado, la receta de Eneko es clara: ambición y disfrute. El centrocampista huye de las presiones externas y prefiere centrarse en el valor del momento que vive el equipo. “Tenemos que seguir con la misma mentalidad de disfrutar el camino. No sabemos cuántos partidos serán, pero nunca volveremos a vivir esta temporada y tenemos que disfrutarla con el resto de compañeros”, concluyó el 'cerebro' del equipo, que será nuevamente el encargado de marcar el ritmo ante el Sevilla Atlético.