COPA DEL REY

Los penaltis condenan a un gran Sant Andreu

Los de Natxo González acariciaron el pase ante un Narcís Sala lleno

El Celta sufrió y no logró tumbar a los locales hasta la tanda de penaltis

El once de los andreuenses

Isaac Fandos

El Sant Andreu acarició con la punta de los dedos un milagro que se le acabó escapando como arena entre los dedos. 

Los de Natxo González demostraron tener muy bien trabajado el partido. Pese a ello, Ferran Jutglà tuvo una de las primeras con un disparo que desvió Raúl, uno de los mejores del conjunto cuadribarrado.

El portero del Sant Andreu se convirtió en el héroe del Narcís Sala, sacando un par de manos más antes del descanso y privando al Celta de adelantarse en el marcador. 

En la segunda mitad, la resistencia del Sant Andreu siguió siendo igual de efectiva, levantando una muralla ante la portería de Raúl para que los vigueses no pudieran crear peligro.

En la prórroga, Alexis adelantó al Sant Andreu con un disparo de exterior, pero Borja Iglesias empató a renglón seguido. Hasta que en los penaltis, el Celta se llevó el pase tras catorce lanzamientos.

