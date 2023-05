Pedro Dólera se despide del banquillo del Prat

Tras ocho temporadas se va siendo el técnico récord del club En total ha participado en 444 partidos entre jugador y entrenador

La sala de actos del Centro Cívico Palmira Doménech del Prat acogió la despedida de Pedro Dólera, el entrenador potablava que durante 8 temporadas ha dirigido al equipo tres en Tercera, tres en Segunda B y otras dos en Segunda RFEF.

El acto lo abrió el CEO del club Guille Rio, que repasó toda su trayectoria desde que con 17 años llegó al equipo como jugador. A continuación cedió la palabra al protagonista, que agradeció a todos su presencia y después explicó los buenos y malos momentos vividos en estos últimos años. A continuación habló el Secretario Técnico Pepe Delgado, que contó lo gran profesional que es Pedro y lo bien que se ha llevado con él, sobre todo en estas tres últimas campañas. Por último tomó la palabra el presidente Luis Quiñonero, que agradeció el trabajo hecho, y le dejó abierta la puerta para cuando quiera volver, que dijo que seguramente será dentro de unos años.

Catorce temporadas en el club

Contando su etapa de jugador de seis temporadas, y las ocho como entrenador, Pedro Dólera ha participado en 444 partidos oficiales, 136 sobre el campo y 308 en la banda. Es desde la liga 21-22 el entrenador del Prat con más partidos en el banquillo, de los cuales 278 son de liga entre Tercera, Segunda B y Segunda Federación. Pedro jugó 131 partidos de liga en los que marcó 29 goles. También jugó 3 partidos de la antigua Copa Generalitat y dos de la Copa Catalunya.

El técnico comentó tras el acto: “Esto es parecido a cuando te separas de una persona. He aprendido mucho en estos años, sobre todo a nivel psicológico. Creo que la experiencia es un grado y esto me ha hecho crecer mucho. Este año ha sido muy difícil, pero hemos tirado hacía adelante. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible hasta el final y ser profesionales hasta el último día. Creo que hemos hecho todo lo posible, ya lo ha dicho Pepe, hemos trabajado como animales con una situación económica muy difícil, pero hemos hecho los mejores años futbolísticos en los peores años económicos, como ha dicho Luis".

"Hemos sobrevivido a muchos Tsunamis, pero yo me voy muy tranquilo, porque he hecho todo lo que podía y más y eso no me lo quita nadie. De cara al futuro todavía no tengo nada, a partir de ahora se valorará lo que salga. Está difícil, porque la mayoría de banquillos de la zona metropolitana están ocupados, pero y quiero entrenar, y si sale algún proyecto bueno tanto en Tercera como en Segunda RFEF me veo capacitado para llevarlo y veremos que pasa en los próximos días. Me voy con la tranquilidad de haber sido fiel hasta el final, y con la tristeza de no poder dejar al equipo donde se merece”.