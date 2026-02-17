Pedro del Campo, bicentenario en el Olot

Pedro del Campo (Figueres, 1991) ha alcanzado la cifra de 200 partidos oficiales con la UE Olot, una efeméride que lo consagra como una leyenda viva de la entidad.

El mediocentro, que vive su segunda etapa en el club tras un productivo paso de dos temporadas por el Gimnàstic en Primera RFEF, se ha vuelto a erigir este curso en una pieza indiscutible. Con 21 partidos disputados en la presente campaña 2025/26, Del Campo sigue demostrando que el talento no caduca: domina el tempo, distribuye con calidad técnica y mantiene esa solidaridad defensiva que le permite ser el equilibrio del equipo en la zona de medios.

Desde su llegada a Olot en 2017, el figuerense ha sido fundamental en la categoría de bronce, acumulando ya 200 encuentros, seisgoles y tres asistencias bajo los colores olotenses. Su paso por el Nàstic (donde sumó 66 partidos) no hizo más que madurar a un futbolista que hoy es el referente para la grada del Municipal.

Con un historial que suma ya 366 partidos en su carrera profesional (incluyendo sus 100 encuentros con la UE Figueres), Pedro del Campo es la brújula en el equipo de Roger Vidal, junto a Martí Soler. Su capacidad para dar continuidad al juego y su lectura táctica le permiten seguir siendo, a sus 34 años, el hombre que marca el ritmo del Olot.