Pau Martínez se va del Nàstic

Pau Martínez cierra su etapa en el Nàstic tras una temporada de luces y sombras.

El Gimnàstic de Tarragona y Pau Martínez separan sus caminos tras alcanzar el fin de su relación contractual.

El extremo catalán, que llegó el pasado verano como un refuerzo prometedor para el ataque grana, queda libre tras disputar un total de 32 partidos oficiales. A pesar de su notable participación en el esquema del equipo, sumando 30 encuentros en Primera Federación, el futbolista no logró consolidarse como la pieza diferencial que la dirección deportiva buscaba para el once titular. Durante este curso, el atacante aportó dos goles y dos asistencias, unos números discretos si se comparan con su rendimiento en etapas anteriores de su carrera.

Formado en la cantera del Espanyol, Martínez cuenta con un amplio recorrido en la categoría de bronce del fútbol español. Vivió su año más prolífico de cara a puerta en Osasuna Promesas durante la campaña 2021/22, anotando 9 tantos, y brilló como asistente en Unionistas de Salamanca el año posterior, donde repartió hasta 8 pases de gol.

Su paso por Tarragona se cierra de forma agria tras un año exigente donde el Nàstic alternó momentos de gran juego con baches de resultados. Con su salida, el club libera masa salarial para acometer nuevos fichajes en el mercado veraniego, mientras que el extremo barcelonés buscará un nuevo destino donde recuperar su mejor versión futbolística y asegurar los minutos de juego que no terminó de consolidar en el Nou Estadi.