Paso atrás del Europa

El CE Europa vivió una mañana de contrastes en Can Dragó que terminó en decepción tras caer 0-2 ante el Real Murcia. El ambiente era de las grandes ocasiones; un tifo espectacular en el Gol Sud y el emotivo regreso de Ibuki a la convocatoria tras siete meses de calvario prometían una jornada histórica. Sin embargo, la efectividad pimentonera enfrió rápidamente los ánimos locales. En el minuto 14, Ortuño aprovechó un desajuste defensivo para callar al estadio, y antes de la media hora, Óscar Gil sentenciaba con el segundo tanto.

Ni una vez se habían arrimado los visitantes al área de Flere. Ni tres pases seguidos habían dado. Ni Moyita, ni Palmberg ni Real se imponían en el centro del campo. Solo habían sido capaces de salir de la cueva con un centro lateral de Cristo Romero. Como siempre, sin rematador. Y encima en el minuto doce se lesionaba Jorge Mier, sustituido por Jon García. Pero un saque de esquina despejó todos los nubarrones. Lanzaba Moyita desde la esquina y tras un remate de Jon García que despejaba Flere, Ortuño aparecía para poner el 0-1 en el marcador. El delantero yeclano, novedad en un once en el que no estaba Flakus, conseguía poner su granito de arena tras unas semanas en las que no estaba cumpliendo las expectativas de su fichaje.

El gol permitía al Real Murcia mandar en el marcador, pero el gol también dio alas a los granas, que por fin consiguieron sentirse cómodos en el terreno de juego. Todo lo contrario le sucedió al Europa. Si el equipo barcelonés había dominado durante el tramo inicial, tras el tanto grana se sintieron completamente ahogados. Fue sobre todo gracias al paso al frente de los de Curro Torres, que con ventaja se pusieron el mono de trabajo. Con una presión alta cortaron cualquier posibilidad de avance de los locales, y además aprovecharon para encerrar a los barceloneses, que empezaron a sentirse demasiados incómodos en su propia casa.

A pesar de los intentos de Jordi Cano y A. Ghailan por desbordar, el equipo de Aday Benítez se topó con un muro. Ni siquiera la expulsión del portero Piñeiro en el minuto 66, que dejó al Murcia con diez, permitió la remontada. El Europa se volcó con la entrada de Gallo, Khalid y Vacas, pero la falta de puntería y el oficio visitante impidieron recortar distancias. El pitido final deja a los escapulados con la amarga sensación de haber perdido una oportunidad de oro para consolidar su plaza de playoff, obligándoles a reaccionar de inmediato para no descolgarse del sueño del ascenso ya que la quinta plaza podría verse comprometida.

FICHA TÉCNICA

Europa: Juan Flere, Marcel Sgrò, A. Campeny, R. Escoruela (Jay, 85’), G. Rodriguez (Vacas, 62’), Fran Gil (Gallo, 46’), B. Meshak (George, 85’), Toni Caravaca, A. Ghailan, Jordi Cano y Julián Mahicas (Khalid, 62’).

Real Murcia: Piñeiro; J. Mier, ( Jon García, 12’ (Héctor, 46’), J. Sánchez,Óscar Gil, Cristo Romero; David Vicente, Juan Carlos (Bustos, 62’), Moyita, Palmberg (Manu García, 69’), Pedro Benito; Ortuño (Flakus, 62’).

Goles: 0-1 (14’): Ortuño. 0-2 (29’): Óscar Gil.Árbitro: Ruipérez Marin (Albacete). TA: Meskah, Fran Gil, Caravaca; Óscar Gil. Roja a Piñero (66’).

Campo: Can Dragó.