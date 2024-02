Paso atrás del Cornellà, que no encontró portería

El Cornellà no fue capaz de marcarle un gol a la SD Logroñés, al igual que la pasada jornada en Tarazona, y no logra alejarse de la zona de descenso, a la que no podrá caer al acabar la jornada si ganan sus rivales directos en la tabla. Los de Gonzalo Riutort jugaron con superioridad numérica desde el minuto 35 por la roja que vió Curro.

El encuentro comenzó bastante intenso e igualado y con muchas precauciones defensivas de ambos equipos. El visitante Miceli hizo intervenir a Rubén Miño en la primera llegada del duelo. Pasada la media hora de partido de nuevo el portero local tuvo que intervenir ante un remate de Marc André, y poco después el conjunto riojano se quedó en inferioridad numérica cuando Curro vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que marchar a vestuarios. Pese a ello a los verdes les costó llegar a los dominios del meta debutante y ex del Cornellà Oriol Martí, por lo que se llegó al intermedio con el resultado inicial sin goles.

En la segunda mitad, la primera ocasión fue del visitante Ferni con un tiro alto sobre la meta de Rubén Miño. En el tramo final el Cornellà buscó la portería rival y Jose Mas pudo marcar con un cabezazo a la salida de un córner que salió rozando el palo.

Ficha técnica:

Cornellà: Rubén Miño; Kike López (Jose Mas, 60’), Ayala, Andreu, Eudald (M.Tenas, 78’); Armando, Toni Arranz (Gonpi, 46’), Caballero, Canario (Robert Simón, 60’), Clau Mendes y Teddy (Luisao, 60’).

SD Logroñés: Oriol Martí, Gexan, Adrián Trespalacios, Aurtenetxe, Paredes; Ferni (Murúa, 85’), Alessio Miceli (Damiá, 66’), Curro; Óscar (Alexander, 66’), Marc Andre (Jesús Márquez, 70’) y Salado (Michael, 85’).

Árbitro: Ortega Herrera. TA: Eudald / Murúa y Curro (2, 35’).

Incidencias: Partido de la jornada 24 del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Palamós Costa Brava ante unos 200 espectadores.