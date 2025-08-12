"Con el paso de los años no me ha pasado factura ir del Barça al Castilla"

Jaume Jardí afronta su tercera temporada en el Gimnàstic, que puede ser la última ya que su contrato termina en junio de 2026. Aún es pronto para saber cuál será su destino y el del club grana, supeditado a ese ascenso que persiguen ambos en las dos últimas temporadas.

Jardí quiere volver al fútbol profesional en el que ya estuvo cuando empezó. Jugador precoz, pocos pueden presumir de haber sido capitán del juvenil del Barça, máximo goleador de la temporada 19-20 y de haber debutado con el Barcelona B en enero de 2021. El delantero de Reus marcó casi un centenar de goles en los cinco años de su aprendizaje en La Masía.

Hoy sin embargo la realidad es otra, ni mejor ni peor, distinta

Esa primera etapa fue de foguearse, pero parece que con 18 años hay que llegar arriba, sin embargo cada uno tiene su proceso y yo creo que voy más despacio. Llegar al fútbol profesional no es fácil y depende mucho del entorno. En ese caso soy muy afortunado por el apoyo de mi familia y amigos. Lo que hago es disfrutar de cada momento.

El puente aéreo de Barcelona a Madrid siempre ha resultado controvertido y Jardí fue uno de los que lo cogió.

Sí que es extraño salir del Barça e ir al Madrid, pero en ese momento el Barça tenía la idea de otros jugadores y tuve que buscar otro lugar. Salió el interés del Madrid y la verdad es que es un club que está a la par del Barcelona. Yo pensé como jugador.

Pero los aficionados lo interpretan con escasa indulgencia.

Sabía que iba a haber revuelo por mi decisión pero creo que no me pasó factura aunque entendí que la gente no lo entendiera porque a nivel de aficiones es algo que se penaliza. Yo lo que buscaba era proyección.

Sin embargo, el Castilla de Raúl no fue la panacea.

No fue como esperaba y de nuevo tuve que buscar otra salida. Cuando salí del Castilla no tuve ansiedad. Solo sabía que necesitaba jugar y que si te pasan las cosas es por algo. Afortunadamente acerté en Ferrol y me fue bien para volver a impulsarme.

Y de nuevo regreso a Catalunya, embarcado en el proyecto del Gimnàstic.

Estoy feliz aquí, aún no se por cuánto tiempo porque el fútbol es muy cambiante y en esta categoría normalmente los son proyectos de año a año, así que tampoco puedes hacer muchos planes. Actualmente es mi prioridad. No me consta que hayan llegado propuestas por mí.

El proyecto, además, está incompleto con ese ascenso que se resiste.

El Nàstic representa lo que representa y somos conscientes de ello. Así que toca levantarse de nuevo. Creo que los aficionados están orgullosos de nosotros. Evidentemente yo también tengo la espinita de subir con el Nàstic.

Mientras llega el ascenso, el Nàstic como epítome del fútbol profesional.

El Nàstic es casi futbol profesional, tiene muchos medios, será de lo más parecido, con sus instalaciones, equipo médico, afición, etc...Pero hay clubs que no tienen esa masa social ni esos medios. La principal diferencia entre Primera Federación y Segunda división es el dinero.

Y Jaume Jardí como sinopsis de fútbol de elite.

Creo que podría estar en una categoría superior, pero el fútbol te pone en su sitio y el mío ahora es Primera RFEF. No creo que se tan grande la línea que separa ambas competiciones. Lo que cambia es la forma de competir.

Pero aún me queda mucho por crecer. Todo suma, hay muchos factores que influyen.

Goleador y asistente, por ese orden?

Si, prefiero marcar, aunque también disfruto mucho dándolos. Al final los clubs se fijan mucho en los números más allá de como juegues.

Titular, como derecho o como coyuntura.

Eso lo decide el entrenador y hay que estar preparado para cualquier contexto. Si he de salir desde el banquillo también intentaré aportar.