Paso adelante del Cornellà

El Cornellà golpeó primero, aunque la eliminatoria todavía está abierta. La fortuna sonrió a los de Ignasi Senabre que rentabilizaron al máximo sus escasas ocasiones. El Vilanova fue el que más lo intentó, pero le faltó acierto en el remate.

El ritmo del encuentro en su primera parte fue lento, donde ambos equipos se mostraron excesivamente precavidos y replegados en sus propios campos. No fue hasta el tramo final del primer período cuando el partido verdaderamente despertó de su letargo. El Vilanova consiguió adelantarse en el marcador, pero el colegiado anuló el tanto de Derek por fuera de juego. El jugador dominicano fue el más activo y, poco después, estuvo cerca del gol en un gran disparo desde la frontal del área que se marchó cerca del travesaño.

Tras el descanso, un infortunio de Samba al intentar despejar un centro de Marc Fernández puso el 0-1 para el Cornellà. La réplica local no se hizo esperar, pero Derek perdonó ante Isaac. El encuentro se rompió y Santi Guzmán acarició el gol con una gran volea. Poco después, Joan Raventós volvió a tener el empate en sus botas en pleno intercambio de golpes. Los minutos finales se convirtieron en un monólogo de acoso y derribo por parte del conjunto de casa. Sin embargo, la falta de puntería privó al bando local de un premio que mereció con creces.

Vilanova: Álex Sans; Pol Gimeno, Fran Grima (Guillem, 71’), Semur, Derek, Samba (Zourdine, 57’), Celma, Joan Raventós, Yahir, Pol Castell y Aarón Bocardo (Joan Torrents, 83’).

Cornellà: Isaac Vila; Gerard González (Manel, 76’), Peñalba, Ot Serrano, Marc Esteban (Leo dos Reis, 71’), Aliaga, Marc Fernández, Santi Guzmán (Barquero, 71’), Dídac Rodríguez, Bruno Lorente (Tejada, 83’) y Stefan (Álex Pereira, 83’).

Goles: 0-1 (51’): Samba (p.p.).

Árbitro: Serrat Susi, de la delegación de Terres de l’Ebre. Amonestó al visitante Marc Esteban.

Campo: Alumnes Obrers.