Empate a todo entre Sabadell y Cartagena

Sabadell y Cartagena firmaron unas justas tablas en un choque donde el acierto defensivo y las intervenciones de Lucho García y Diego Fuoli anularon cualquier intento de romper el marcador. Los de Ferran Costa tuvieron un buen arraque. Sin embargo, el dominio local se estrelló contra un Lucho García colosal.el guardameta visitante y su zaga actuaron como una muralla infranqueable ante cada acometida. Solo en el tramo final antes del descanso, el equipo de Íñigo Vélez logró sacudirse la presión, equilibrando las fuerzas y rozando el gol con una clara ocasión de Luismi Redondo que avisó de que los albinegros no habían ido de paseo.

Tras el receso, el guion se volvió más eléctrico y menos previsible. El protagonismo inicial de la reanudación recayó en Yanis Rahmani, quien dispuso de dos oportunidades consecutivas para inaugurar el marcador. Luego, un testarazo de Bonaldo estuvo a punto de silenciar el estadio, obligando a la zaga arlequinada a emplearse al límite. Ya en el tramo final, cuando el cansancio hacía mella, apareció la figura de Fuoli para evitar cualquier contratiempo.

Cartagena: Lucho García; Perejón (Marc Jurado, 66’), Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Jean Jules, De Blasis (Ander Martín, 90’); Yanis Rahman (Fidalgo, 90’)i, Luismi Redondo (Willy, 66’), Kevin Sánchez; y Chiki (Ortuño, 78’).

Sabadell: Fuoli; Bonaldo, Carlos García, Gerar Fornés; Xavi Moreno (Eneko Aguilar, 75’), Quadri, Urri (Kaiser, 90’), Ton Ripoll; Joel Priego, López-Pinto (Tito, 75’) y Alan Godoy (Rodrigo Escudero, 61’).

Árbitro:Camacho Garrote. T.A: Nacho Martínez.

Campo: Cartagonova. 6.523 espectadores.