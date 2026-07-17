Algo pasa en el Europa que no tiene ninguna Gràcia

El Europa empieza este lunes su pretemporada en el Nou Sardenya con una imagen poco habitual: el director deportivo, Josep Maria Gené, es quien toma las riendas de las sesiones de entrenamiento. Ni Aday Benítez ni el club se han pronunciado oficialmente sobre la continuidad del técnico, más allá de recordar la vigencia de su contrato por una temporada. Las últimas palabras del entrenador, tras la eliminación en el play-off de ascenso en Vigo, sonaron a despedida, aunque Gené las matizó posteriormente. El club parece que va a la deriva, pero un silencio sepulcral corre un túpido velo.

Hasta el momento, solo Marcel Sgrò y Àlex Cano —que han renovado— entrenaban con normalidad. Este lunes se incorporaron las cuatro nuevas incorporaciones confirmadas: el portero Nil Ruiz, procedente del CE Sabadell, y los delanteros Adrián Expósito (L’Escala), Adrià López (Fundació Grama) y Flavio Ribeiro (CE L’Hospitalet). Junto a ellos, varios jugadores del filial dan el salto definitivo: Marc Angès y Guillem Cardelús, el retornado Urbina (tras su cesión en el Real Ávila) y el central Adrià Vilanova, que llega procedente del FC Andorra pendiente de formalizar su traspaso.

A este grupo se sumará en breve Albert ‘Tito’ Tolosa, el joven centrocampista de 22 años fichado a coste cero del Sabadell. Tolosa, formado en el Nàstic Manresa y con minutos en Segunda División, aportará calidad y físico a la medular. Su salida del Sabadell se aceleró tras perder la condición de sub-23, en un movimiento que beneficia a ambas partes: el Europa refuerza su proyecto y el club arlequinado aligera su masa salarial.

Estas altas responden a una oleada de salidas que ha descapitalizado al equipo tras su gran temporada. Jordi Cano, máximo goleador con 25 tantos, ha fichado por el FC Andorra en Segunda División. Meshak, pieza clave en el ataque, ha sido traspasado al Gimnàstic. Y también se fueron Guillem, Escoruela, Ghailan, Caravaca y Mahicas. Casi nada.

El portero Flere, otro pilar del proyecto de ascenso, también abandona el club, aunque su destino aún no está confirmado.La situación genera inquietud en una afición que soñó con el ascenso a Primera Federación. El Europa, histórico club barcelonés, afronta la nueva campaña con un perfil más austero y una plantilla en construcción acelerada.

La dirección deportiva confía en que la mezcla de jóvenes promocionados, fichajes experimentados en la categoría y la continuidad de capitanes como Sgrò y Cano permita mantener la competitividad.

Mientras Ibuki realiza trabajo de rehabilitación al margen del grupo, Gené asume un rol protagonista en el día a día. Fuentes cercanas al club indican que el objetivo es estabilizar el vestuario cuanto antes, pero el silencio prolongado sobre el banquillo alimenta las especulaciones.

Con la duda de Aday Benítez, el balón rueda en el Nou Sardenya bajo la batuta de Gené. El Europa inicia una pretemporada marcada por la necesidad de reconstruir con urgencia un equipo que, hace solo unas semanas, rozó el sueño del ascenso. La afición espera respuestas mientras el césped dicta las primeras verdades del curso 2025/26.