"Es el partido de la temporada"

El Gimnàstic se juega la permanencia en un duelo a vida o muerte frente al Hércules, una cita en Alicante que la plantilla grana afronta con la máxima responsabilidad.

El delantero del conjunto catalán, Marcos Baselga, ha querido poner de manifiesto la trascendencia de este compromiso directo en el Rico Pérez, asegurando de forma contundente: "Es una final y nos hemos ganado el derecho a depender de nosotros mismos. Para todos ha de ser el partido más importante de la temporada".

El ariete no oculta la tremenda presión del momento, sino que la transforma en motivación, sabiendo que el destino de la entidad está exclusivamente en sus manos.La respuesta de la afición tarraconense en este viaje masivo se perfila como un factor anímico diferencial para empujar al equipo en los momentos más críticos sobre el césped.

Baselga ha reiterado el profundo agradecimiento del vestuario hacia una hinchada que se desplazará en masa para apoyarlos, señalando textualmente: "Solo podemos estar agradecidos a la afición. Siempre es alentador verlos en la grada".

El delantero sabe perfectamente que la comunión entre el césped y los seguidores desplazados será el pilar indispensable para superar los nervios de un encuentro donde se juegan toda la temporada.

A pesar de la mentalidad positiva, el atacante también ha hecho un ejercicio de crudo realismo al evaluar el inesperado y durísimo camino que ha llevado al club grana a sufrir por la salvación.

El punta ha confesado abiertamente que el vestuario ha tenido que asimilar un escenario que nadie preveía al inicio del curso, admitiendo con total honestidad: "Nadie esperaba haber llegado a esta situación, pero hay que ser objetivos y la realidad que hemos tenido es difícil asimilarla".

La objetividad se presenta ahora como la herramienta definitiva para gestionar psicológicamente este dramático desenlace. El vestuario del Nàstic asume de este modo que ya no existe margen de error y que el futuro pasa por dejarse el alma durante los noventa minutos definitivos.