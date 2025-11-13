"Cada partido exige nuestra mejor versión"

El Centre d’Esports Sabadell afronta este viernes una nueva prueba de carácter en su visita al Betis Deportivo, uno de los equipos más competitivos del grupo. El conjunto arlequinado viaja con la moral alta tras su gran inicio de temporada y con una buena noticia: Gerard Fornés regresa a la convocatoria después de superar sus molestias físicas.

El técnico Ferran Costa mantiene el mensaje de siempre: trabajo, humildad y concentración. “Tenemos un partido fuera de casa que debemos afrontar muy bien. Competimos contra quien sea buscando nuestra mejor versión. Lo que nos hace competitivos es ir con todo sin sobrepensar”, explicó el entrenador, que confía en la solidez del bloque.

Por su parte, Urri destacó la igualdad que reina en la categoría: “Todos los partidos son durísimos, esta liga está muy igualada. Quizás fuera de casa estamos más acertados, pero la intensidad es la misma en cada jornada”.

El vestuario mantiene los pies en el suelo, consciente de que el Betis Deportivo exigirá el máximo. “No hay nadie imprescindible. Todos aportamos y miramos a corto plazo. Ahora solo pensamos en el viernes”, añadió Urri.