Fútbol catalán
Parralo necesita dar una primera alegría al Nou Estadi
El técnico andaluz se sentará en el banquillo del Nou Estadi por primera vez
En frente tendrá un Marbella que también estrena técnico, el ex del Sabadell: David Movilla
Isaac Fandos
El Nàstic no puede dejarse más puntos si quiere aspirar a la zona alta de la clasificación, y debe vencer a un Marbella que llega en descenso pero que de vencer en el Nou Estadi empataría en la tabla a los ‘granas’ y les metería en un verdadero problema.
La salida de Luis César del banquillo tarraconense trajo la llegada de Cristóbal Parralo. El técnico andaluz debutó la pasada semana en el Enrique Roca de Murcia con una derrota por la mínima (3-2), y pese a que ofreció una versión ligeramente más competitiva que en fechas anteriores no le sirvió para puntuar. La derrota dejó al Nástic en la duodécima posición , a cuatro puntos de la promoción, pero a solo dos del descenso, que actualmente marca el Antequera.
El encuentro ante el Marbella servirá, al menos, para ver a Parralo en el banquillo, después de cumplir una sanción pendiente en el duelo ante el Murcia.
Si los tarraconenses quieren escalar posiciones, deberán mejorar especialmente en el apartado defensivo. En los últimos años se caracterizaban por ser un equipo muy sólido, lejos de los pésimos registros de este curso:diecisiete goles encajados en once encuentros , siendo la peor defensa de la categoría.
El Marbella llegará al Nou Estadi con nuevo entrenador. Se trata del ex arlequinado David Movilla, que el pasado curso consiguió el ascenso con el cuadro catalán.
Los números del Marbella tampoco son demasiado positivos. A nivel ofensivo suman ocho goles en once partidos. Los andaluces solo han ganado dos encuentros.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Informe sobre la situación económica del Barça: "El Barça, una montaña de deudas"
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación