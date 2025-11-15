Parralo necesita dar una primera alegría al Nou Estadi

El Nàstic no puede dejarse más puntos si quiere aspirar a la zona alta de la clasificación, y debe vencer a un Marbella que llega en descenso pero que de vencer en el Nou Estadi empataría en la tabla a los ‘granas’ y les metería en un verdadero problema.

La salida de Luis César del banquillo tarraconense trajo la llegada de Cristóbal Parralo. El técnico andaluz debutó la pasada semana en el Enrique Roca de Murcia con una derrota por la mínima (3-2), y pese a que ofreció una versión ligeramente más competitiva que en fechas anteriores no le sirvió para puntuar. La derrota dejó al Nástic en la duodécima posición , a cuatro puntos de la promoción, pero a solo dos del descenso, que actualmente marca el Antequera.

El encuentro ante el Marbella servirá, al menos, para ver a Parralo en el banquillo, después de cumplir una sanción pendiente en el duelo ante el Murcia.

Si los tarraconenses quieren escalar posiciones, deberán mejorar especialmente en el apartado defensivo. En los últimos años se caracterizaban por ser un equipo muy sólido, lejos de los pésimos registros de este curso:diecisiete goles encajados en once encuentros , siendo la peor defensa de la categoría.

El Marbella llegará al Nou Estadi con nuevo entrenador. Se trata del ex arlequinado David Movilla, que el pasado curso consiguió el ascenso con el cuadro catalán.

Los números del Marbella tampoco son demasiado positivos. A nivel ofensivo suman ocho goles en once partidos. Los andaluces solo han ganado dos encuentros.