El Palamós cumple 125 años de ilusión

El decano del fútbol catalán, ascendido a Lliga Elit, está de celebración y en SPORT repasamos el pasado, presente y futuro de un club que añora sus tiempos de gloria El presidente Toni Heras, el director deportivo Albert Déu, el técnico Àlex Redondo, el capitán Sergio García y el socio y periodista Carlos Losada, voces autorizadas

Muchas vueltas se han dado al calendario desde un ya lejano 1898, año en el que Gaspar Matas fundó el Palamós. Eso convirtió a esta localidad del Baix Empordà en el embrión futbolístico de Catalunya, donde en los tiempos sucedáneos se produciría una diáspora de fervor por el balompié que se iría extendiendo por toda la Península dando lugar a lo que hoy en día se conoce como el deporte rey. Este 2023 el equipo gerundense cumple 125 años de historia, algo de lo que sólo pueden presumir el Athletic Club -impulsado también en 1898- y el Recreativo de Huelva (1889), el decano del fútbol español. En el Palamós está siendo un año de celebración institucional, a la que deportivamente se le ha unido el ascenso a la Lliga Elit como principal logro.

Este podría ser el germen de su renacer, aunque mirando con nostalgia esa época de finales de los 80 y principios de los 90 cuando tres ascensos consecutivos le llevaron de Regional al fútbol profesional. Fueron seis años seguidos en Segunda A, periodo en el que también conquistó la Copa Generalitat -actual Copa Catalunya- en 1992. Duró hasta 1995. Entonces se empezó a derrumbar el proyecto -con un descenso administrativo incluido por deudas con sus jugadores- que acabó dejando al equipo las dos siguientes décadas deambulando principalmente por Tercera División hasta tocar fondo con el descenso a Primera Catalana en 2018. Cinco años después ha logrado salir del pozo.

“No subir evidentemente era quedarse un paso atrás porque la distancia hasta la Tercera División, que es donde creo que el Palamós por institución se merece estar, se quedaba a dos categorías. Quedarse en Primera Catalana era un nivel muy providencial. El objetivo es llevar al club, con un tiempo prudencial, a Tercera, pero sabemos que será difícil”, destaca Albert Déu, director deportivo de la entidad y uno de los principales artífices del exitoso nuevo proyecto. Déu defendió el escudo del club en todas las categorías del fútbol base y vistió la camiseta del primer equipo durante cinco años, de 2004 a 2009, como lateral zurdo. Posteriormente estuvo en la Fundació así como una primera etapa en su puesto actual (2017-2019).

Albert Déu: "Quedarse en Primera Catalana era un nivel muy providencial"

“Es el equipo de mi pueblo y el mío. Por eso estoy trabajando para intentar tirarlo hacia arriba, pero siendo prudentes económicamente, que al final es lo que siempre nos ha pasado, no serlo... Ahora queremos que funcione a largo plazo y por eso hicimos un proyecto joven de proximidad. No queremos caer en la trampa de buscar gente con más experiencia, más nombre, más contrastada... hemos demostrado que sin esto también podemos estar hacia arriba”, añade.

Exhaustivo control económico

El “no estirar més el braç que la màniga” -no abarcar más de lo que se puede- que destaca Albert Déu es su principal mantra y el de todo el club. Así lo escenifica también Toni Heras, presidente desde 2022 y que saca pecho de su labor en cuanto a “la forma de tratar a las personas y por la gestión” ya que “hasta hace nada era un club siempre con deudas y ahora mismo está saneado. No tenemos ningún problema económico y eso para mí es muy importante porque va ligado con lo deportivo”, admite un Heras cuyo mandato expira el año que viene y aún no tiene claro si se presentará a la reelección.

“Siendo sextos estábamos contentos y al final quedamos segundos. Estamos muy contentos por cómo ha ido la temporada y espero que la próxima igual”, vaticina sobre la futura participación en la Lliga Elit, a la que le guarda mucho respeto. “Creo que es más fuerte que la Tercera División porque han subido todos los ‘gallitos’ de todos los grupos. De momento no renunciamos a nada, pero competir es lo primero”, insiste.

Al igual que en Albert Déu, en Toni Heras también existe un sentimiento de pertenencia convierte su trabajo en una pasión. “He nacido en Palamós, me he criado jugando con la camiseta del Palamós y para mí lo es todo. Haber celebrado los 125 años con una fiesta como hicimos, habiendo subido de categoría, haber hecho el pregón del municipio... como Junta ha sido un gran honor”, reflexiona sobre la participación del club en la Festa Major de Palamós que tuvo cita del 23 al 26 de junio. Es uno de los varios actos conmemorativos por sus cinco cuartos de siglo, al igual que la fiesta popular hecha en la zona del aparcamiento del Estadi Municipal Palamós-Costa Brava el pasado 3 de junio. La guinda debería ser un partido contra un equipo de categoría superior. Han sonado nombres como el Girona o el Barça Atlètic, aunque por ahora no hay nada cerrado.

Toni Heras: "Si todos fuésemos de la mano el Palamós podría volver a ser un equipo grande"

Más allá de lo deportivo, el principal legado que quiere dejar Toni Heras es el de la paz social y sobre todo institucional. “Históricamente lo peor es la guerra interna que siempre ha habido en el Palamós, no vamos todos a una y así es muy complicado. No sé por qué, pero cuesta. Si todos fuésemos de la mano el Palamós podría volver a ser un equipo grande. Es un pueblo futbolero y se podrían hacer más cosas de las que se hacen”, lamenta.

Un técnico ‘Redondo’

Esta última temporada el balompié ha vuelto a ‘prender’ a la gente. Cerca de mil personas solían acercarse al estadio espoleados por el buen fútbol y buenos resultados del equipo bajo la tutela de Àlex Redondo. El técnico llegó a finales de noviembre en sustitución de Joan Bayona, que en ocho partidos sólo sumó seis puntos y eso le costó el cargo. Con Redondo todo salió haciendo homenaje a su apellido: giro de 180 grados, racha majestuosa con sólo una derrota en 22 jornadas y 47 de 66 puntos posibles que catapultaron al Palamós a la Lliga Elit.

Àlex Redondo: "He disfrutado mucho y será muy difícil poder repetir otra temporada como esta"

“Ha sido una temporada frenética, muy intensa. El tener un déficit de puntos ya nos interesaba que fuese agitada para intentar colocarnos con el grupito de los elegidos a subir y ha sido una temporada genial. He disfrutado mucho y será muy difícil poder repetir otra como la que hemos hecho este año”, dice Àlex Redondo, que ha vivido también su etapa en el pasado en los despachos de clubes como Sant Andreu, Badalona, Júpiter o UE Costa Brava, lo que “te da otra perspectiva que cuando sólo eres entrador no ves la visión global”.

Ya incluso en Primera Catalana el equipo entrenaba cuatro veces a la semana, una periodicidad poco vista en la categoría. Y es que su proyecto va muy en serio y tiene ciertas particularidades. “Estamos buscando jugadores jóvenes con ilusión, que puedan aprovechar la plataforma Palamós para crecer ellos y ayudarnos a crecer a nosotros”.

El ‘capi’, incombustible

Dentro de este perfil existe sobre todo un nombre que destaca por ser todo lo contrario. El lateral derecho Sergio García es el capitán e iniciará su novena temporada seguida en el club, en la que cumplirá 37 años. “Fue un inicio complicado con muchas incorporaciones nuevas, cuando nos fuimos conociendo dentro y fuera del campo el equipo fue cogiendo confianza y con la ayuda y esfuerzo del cuerpo técnico y la directiva del club, se hizo un bloque. A partir de ahí los resultados nos han acompañado al ascenso”, explica.

Sergio García: "Estoy contento del rol que tengo en el equipo y orgulloso de llevar el brazalete"

Respecto al salto de categoría, el veterano zaguero asegura que “el reto será seguir con la misma dinámica del final de la temporada pasada” y, a la larga, cree que “sería muy bonito volver a ver un club histórico como el Palamós en divisiones más altas, poco a poco. Es el decano de Catalunya y es un orgullo vestir esta camiseta tantos años. El trato con la gente del club siempre ha sido bueno, eso hace que te sientas como en casa y no escuchar posibles ofertas. Sin duda sería un honor retirarme en el Palamós”, confiesa, pese a que aún le queda gasolina: “Me siento bien, con ganas de empezar la pretemporada. Estoy contento del rol que tengo en el equipo, orgulloso de llevar el brazalete y de ayudar a los jóvenes con mi experiencia".

Sergio García fue el primero en sellar su continuidad para el próximo curso y, aunque aún es pronto, Àlex Redondo se ve en el buen camino. “Hemos tenido la suerte de renovar a todos los jugadores que queríamos. Estoy muy contento con el trabajo de Albert, también con las incorporaciones hechas hasta ahora. Si competimos, estaremos a final de temporada seguro que entre los seis u ocho primeros”, vaticina.

Pese a llevar algo más de medio año, el técnico barcelonés asegura que ya ha percibido que “es un club distinto” y le augura un futuro esperanzador. “Si el Palamós y su masa social tienen un poquito de paciencia a nivel deportivo, es un club para poder llegar a categorías nacionales. No sé si Primera RFEF pero cerca seguro. Es un pueblo futbolero, un club saneado, con unas instalaciones muy cercanas al fútbol profesional. Tiene muchas de las cosas que con paciencia este proyecto de tres o cinco años tiene que estar cerca del fútbol profesional, en Primera o Segunda Federación”.

Ilusión entre la afición

Lo cierto es que en el mundo del fútbol de poco sirven las cábalas. Los resultados tienden a ser los jueces de los proyectos, y en este caso éstos están avalando -y con creces- el de Àlex Redondo. Su figura y la de Albert Déu son especialmente ensalzadas por Carlos Losada, uno de los poco más de medio millar de socios que tiene la entidad gualdiazul y que como periodista cubrió durante los años 90 los partidos de su época más dorada para la 'Cadena SER'. Después de mucho tiempo, parece que la ilusión ha vuelto a calar en la afición.

Carlos Losada: "Esta travesía por el desierto podría haberse roto esta temporada"

“El Palamós ha pasado por una travesía por el desierto durante muchísimos años. Perder la categoría de Segunda A tal y como se perdió, que fue un auténtico desastre, marcó un antes y un después. El descenso llevó mucha frustración y las cosas no se hicieron bien. Todo fue de mal en peor, pero esta travesía podría haberse roto esta temporada”, celebra.

"Si todo hubiera ido como debía desde el principio quizás ahora estaríamos en Tercera División en el lugar de L’Escala. La segunda vuelta ha sido sensacional, impresionante. Cuando el equipo responde, el pueblo responde. Y este año ha sido así”, añade Losada, que lleva casi tres décadas en la 'Cadena COPE', donde es jefe de Informativos. Su trabajo no le impide acudir cada domingo de partido al estadio, epicentro del generador de entusiasmo que se ha puesto en marcha desde hace meses.

Él vivió en primera persona el cénit de la entidad: “Hay muchos buenos recuerdos como el ascenso al fútbol profesional, eso fue una cosa impresionante con el 4-0 al Arnedo. Recuerdo grandes jugadores como Puche II, Roberto Martínez...". Añora esos tiempos, pese a que la mirilla ahora se centra en el mañana: “Hay que mirar hacia adelante. Tenemos equipo, tenemos futuro, tenemos proyecto deportivo, tenemos un pueblo que se está contagiando de nuevo del fútbol y tenemos un club que está muy vivo y muy presente y con ganas de grandes cosas”.

A ilusión nadie les va a ganar, y hay mimbres como para no pensar en que el Palamós pueda repetir de nuevo una gran temporada y situarse de nuevo en el último escalón de categoría nacional. Sería el colofón perfecto camino de su 126 aniversario. El decano del fútbol catalán tiene muchísimas páginas repletas de historia y todavía más aún por escribir.