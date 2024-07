Pablo Trigeros ya es uno más en el FC Andorra

Pablo Trigueros ha sido presentado como jugador del FC Andorra. El exjugador de 31 años del Nàstic, que rechazó la oferta de renovación, llegó hace unos días al Principado y está, poco a poco, acoplándose al nuevo vestuario. El nuevo central del equipo tricolor es ya uno más de la plantilla: "Estoy contento de estar con estos compañeros, ya hemos entrenado tres días y vamos conociéndonos poco a poco", aseguraba el zaguero, que se mostró con muchas ganas de empezar: "Me llamó Jaume [Nogués] y me expresó confianza para venir aquí. Yo veía un gran proyecto y no dudé. Es una gran oportunidad para volver al fútbol profesional que es lo que quiero y tengo muchas ganas de vivir otro año como el pasado año".

El jugador de Herreruela de Oropesa cree que ha acertado de pleno: "Creo que hay un gran vestuario, con compañeros que me han acogido muy bien. Estoy muy contento de estar aquí, ilusionado y con ganas de empezar", aunque por experiencia sabe que no se puede dar por hecho nada: "Soy de los de partido a partido. La experiencia me dice que a veces tienes plantillas para estar en lo más alto pero que siempre hay que ir despacio sin menospreciar a ningún rival, semana a semana y si llegamos al final de la temporada con muchos puntos estaremos más cerca del objetivo".

El nuevo defensa del Andorra defiende el valor de la experiencia: "Creo que en los últimos años en Primera RFEF los equipos que han estado arriba han tenido defensas veteranos, que saben de lo que va la categoría. Estoy contento de estar con estos compañeros, ya hemos entrenado tres días y vamos conociéndonos en poco a poco. Cuesta mucho subir al fútbol profesional. Yo ya estuve, decidí bajar, pero luego cuesta mucho volver. Pero sí, puede que esté en uno de los mejores momentos de mi carrera: el año pasado creo que hice una temporada increíble y ojalá pueda volver a demostrar mi nivel aquí en Andorra".

Trigueros disputó la temporada pasada con el cuadro grana 42 partidos entre todas las competiciones, marcando cinco goles.