Fútbol catalán
Pablo Alfaro, último cartucho
El técnico aragonés firma hasta el 30 de junio con la misión crítica de detener la caída libre de un Nàstic a un solo punto del descenso
Será el tercer inquilino del banquillo grana después de Luis César y Cristóbal
El Gimnàstic ha activado el protocolo de emergencia. Pablo Alfaro Armengot (Zaragoza, 1969) es, desde ayer, el nuevo responsable de dirigir el destino de la entidad tarraconense, sustituyendo a Cristóbal Parralo, destituido el pasado domingo y tercer inquilino del banquillo grana esta temporada, en la que comenzó Luis César. Tras aterrizar directamente desde el Aeropuerto de Barcelona, el técnico maño fue presentado al mediodía con un discurso cargado de “poso y energía”, consciente de que hereda una plantilla con dudas pero con la necesidad imperiosa de sumar puntos de forma inmediata. Alfaro, que suma casi 250 partidos de experiencia en la categoría de bronce y un título de campeón con el Mirandés (2018), llega acompañado de Iago Martínez como segundo entrenador para afrontar un calendario que no concede tregua.
En su primera comparecencia, Alfaro ha huido de las promesas vacías y el ruido externo. Su mensaje ha sido nítido: “No venimos a revolucionar nada, venimos a matizar cosas”.
El técnico ha subrayado que la clave de la salvación reside en la profesionalidad y la salida de la zona de confort, apelando a que muchos de sus futbolistas rendían a un nivel notable hace apenas seis meses. Para el aragonés, la crisis se soluciona “centrando el foco en el campo” y buscando la mejor versión individual en beneficio de un colectivo que debe resetear sus emociones tras semanas de negatividad.
La urgencia del calendario es máxima. Con solo once jornadas por delante, el nuevo preparador grana dirigó su primera sesión de entrenamiento ayer en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada.
Alfaro fue tajante al afirmar que hablará “uno a uno” con los jugadores para calibrar su compromiso, advirtiendo que quien no esté por la labor de “arrimar el hombro” no tendrá sitio en este tramo final. La era Alfaro arranca con una obsesión única en el vestuario: el duelo del próximo viernes ante el Sabadell, la primera de las once batallas por la supervivencia
